Meme Moguls segue l'ascesa di Solana, che va al quinto posto per capitalizzazione di mercato

Mentre i giganti della criptovaluta affermati come Solana godono dei riflettori, dietro le quinte, un nuovo progetto di meme coin chiamato Meme Moguls (MGLS) sta guadagnando slancio tra le community di trader e investitori. Continuate a leggere per saperne di più.

Meme Moguls in fase di aumento

Meme Moguls mira a gamificare il trading attraverso un ambiente simulato in cui i giocatori costruiscono avatar, completano missioni e competono per arrivare in cima alle classifiche. I vincitori raccolgono premi reali nel token nativo del progetto, $MGLS.

Centrale per l’attrazione è il tema meme che si è ripetutamente dimostrato come una via per enormi guadagni. I migliori giocatori sulla piattaforma agiranno come mentori, condividendo i loro scambi e le loro conoscenze sul prossimo gioco tipo Dogecoin o Shiba Inu prima che esploda.

Gruppi di chat di Telegram dedicati a nuovi lanci hanno visto un crescente entusiasmo per MGLS negli ultimi giorni. Attualmente nella sua quinta fase di presale, l’asset è valutato a $0,036 mentre alcuni analisti lo prevedono alto fino a $2 dopo la quotazione – oltre 500 volte il ritorno dai prezzi attuali.

Le presale permettono agli investitori un accesso anticipato a gemme sottovalutate prima che i loro debutti in borsa innescano inevitabilmente il FOMO. Oltre il 30% dell’offerta della fase attuale è già stata acquistata, poiché gli acquirenti riconoscono il potenziale di MGLS di seguire i predecessori all-star di meme coin e giochi P2E.

Le piattaforme che combinano cripto e gaming sono in aumento. MGLS si distingue con il suo angolo di simulazione del trading legato a premi finanziari reali e coinvolgimento della community, aggiunto al divertimento della cultura meme e degli NFT.

La storia di Solana è degna di un film

Dopo il brutale mercato ribassista, molti hanno dato per spacciata Solana come un’altra vittima insieme a FTX. Ma la resiliente blockchain alimentata dai token SOL ha dimostrato di essere una combattente. Nonostante molteplici interruzioni della rete gettassero ombre, gli sviluppatori che costruivano dApp e collezioni di NFT sono rimasti fedeli.

I trader si sono fermati quando SOL è sceso sotto i $10 a dicembre 2022. Ma le mani di diamante sono state premiate solo pochi mesi dopo, quando gli acquirenti sono intervenuti e SOL ha rimbalzato forte dalla media mobile a 200 settimane. Entro maggio 2023, SOL era tornato sopra i $20 e stava facendo nuovi massimi.

I critici hanno attaccato la centralizzazione e i frequenti downtime. Ma Solana Labs ha continuato a spedire codice. Le ottimizzazioni hanno permesso alla rete di elaborare 65.000 transazioni al secondo a metà del 2023. E SOL ha continuato a reclamare il livello di $100 mentre si verificava uno shock dell’offerta, grazie allo staking e ai token ritirati dagli scambi.

SOL ha seguito un trend al rialzo nella seconda metà del 2023, trovando supporto ripetutamente sopra i $90 dopo i pullback. Quando i mercati cripto hanno corretto all’inizio del 2024 insieme alla vendita di azioni, SOL ha mantenuto il livello chiave di $80. Ora, mentre Bitcoin mostra segni di crescita continua, SOL è pronto a salire ancora di più.

Con i volumi di NFT in aumento e l’appetito per gli asset rischiosi che ritorna, le altcoin speculative spesso si muovono velocemente. Potremmo presto vedere il FOMO scattare, inviando SOL a ritestare il suo massimo storico di circa $260.

Per saperne di più sulla presale di $MGLS qui:

Visita il sito ufficiale

Unisciti alla community