Meno di 10 euro per un audio eccezionale su PC con Electric Giant

Che siano gli altoparlanti del laptop o quelli integrati del monitor, senza dubbio l’audio rappresenta un punto debole del computer. Vogliamo quindi suggerirti una soluzione pratica, economica e funzionale per migliorare sensibilmente le prestazioni audio: Electric Giant SR030.

Speaker USB Electric Giant SR030: caratteristiche tecniche

Si tratta sostanzialmente di un piccolo speaker, con connettore USB, ideale sia per laptop che per PC fissi grazie ad un formato estremamente compatto. Ottima la compatibilità che supporta praticamente qualsiasi sistema operativo desktop come Windows, MacOS, Linux e persino Chrome OS. Parliamo inoltre di un dispositivo plug and play, quindi non necessita di installazione driver o software di terze parti. È sufficiente collegare lo speaker ad una qualsiasi porta USB. A questo punto, non dovrai fare altro che selezionarlo dalle uscite audio disponibili, ed il gioco è fatto.

Molto comodi i comandi posti direttamente sullo speaker, che permettono di gestire il volume e silenziarlo con un tasto dedicato. Nonostante la dimensioni contenute, inoltre, è ottima la configurazione a 3 trasduttori. I due laterali, attivi, forniscono un buon equilibrio tra toni medi e alti per una potenza complessiva di 8 Watt. Il terzo invece, centrale e passivo, garantisce corposità ai bassi che risultano marcati, ma non invasivi. In sostanza, una soluzione perfetta per chi vuole un’esperienza sonora nettamente superiore agli altoparlanti integrati, ma con un investimento di spazio ridotto al minimo indispensabile. Peraltro, decisamente comodo anche da trasportare e soprattutto dal rapporto qualità/prezzo imbattibile.

Grazie ad un coupon del 50% attivabile direttamente dalla pagina prodotto, l’Electric Giant SR030 è acquistabile su Amazon a soli 9,99 euro.