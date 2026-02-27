 Meno di 2 euro al mese: la VPN da scegliere oggi con questa offerta
Surfshark VPN ti aspetta: proteggi dispositivi illimitati con un solo abbonamento.
Surfshark VPN ti aspetta: proteggi dispositivi illimitati con un solo abbonamento.

Surfshark rinnova l’offerta sulla propria VPN con una proposta molto interessante: puoi avere un abbonamento di 2 anni al prezzo irrisorio di 1,99 euro al mese(invece di 6,99) con 3 mesi extra gratis. Una piattaforma che ti permetterà di proteggere tutti i tuoi dispositivi con una piccola spesa.

Il meccanismo della promozione richiede di scegliere un piano da 1 o 2 anni e, utilizzando il servizio in modo continuativo per 31 giorni, avrai la possibilità di ricevere un coupon per riscattare una Gift Card per Calm.com, la piattaforma leader mondiale per il benessere montale.

Tornando però alle caratteristiche del servizio VPN, Surfshark ti permette di connettere più dispositivi contemporaneamente senza alcun limite: ti basterà quindi un solo account per mettere al sicuro PC, smartphone e tablet di tutta la famiglia. Volendo, in fase di acquisto, puoi aggiungere dei servizi aggiuntivi come Surfshark Antivirus, che difenderà i tuoi device da virus, malware, ransomware e spyware o sfruttare l’innovativo strumento Alternative ID che ti aiuterà a proteggere la tua identità reale fornendoti le credenziali alternative per dire addio allo spam nella tua vera casella di posta.

Tra le opzioni aggiuntive vi è anche l’ad blocker integrato con cui navigare senza interruzioni e bloccare automaticamente annunci pubblicitari, tracker traccianti e fastidiosi pop-up per il consenso dei cookie. Non ti rimane che scegliere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
27 feb 2026
