Meno di 25 euro per avere sia mouse che tastiera wireless di Logitech

Se stai cercando mouse e tastiera senza fili, in questo articolo ti suggeriamo un vero e proprio affare. Stiamo parlando del kit KM295 di Logitech, un pacchetto completo di mouse e tastiera di ottima qualità, grande autonomia, ed un prezzo incredibilmente conveniente. Come sempre, si tratta di un’offerta limitata per la quale non possiamo garantirne la disponibilità al momento della lettura.

Kit Logitech MK295 Combo mouse e tastiera: caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda la tastiera, questa possiede un layout italiano completo inclusivo del tastierino numerico. Non mancano 8 tasti di scelta rapida che forniscono un accesso veloce alle funzioni multimediali e ad alcune applicazioni fondamentali. Particolarità della tastiera è la tecnologia Silent Touch che fornisce il medesimo feeling tattile delle tastiere tradizionali, ma con una riduzione del rumore del 90%. Le batterie offrono un utilizzo di circa 36 mesi, per un’autonomia tra le migliori per la fascia di prezzo.

Il mouse, invece, è sicuramente un fiore all’occhiello di Logitech. Il design completamente simmetrico consente l’utilizzo sia con la mano sinistra che con la mano destra. Buona anche l’ergonomia che riduce l’affaticamento, grazie ad una forma che garantisce un corretto posizionamento delle dita. La batteria in questo caso fornisce ben 18 mesi di autonomia, anche in questo caso tra le maggiori in questa fascia di prezzo. Inoltre, così come la tastiera, il mouse gode della tecnologia Silent Touch che offre lo stesso feedback degli interruttori tradizionali, ma con una riduzione del rumore del 90%. Ottima la soluzione di adottare un singolo ricevitore per entrambi i dispositivi, così da impegnare una sola porta USB sul computer. In sostanza, un kit di ottimo livello sia per l’ufficio che per la casa, con la ormai nota affidabilità che contraddistingue il marchio svizzero.

Grazie ad uno sconto del 33%, il kit può essere acquistato su Amazon a soli 23,99 euro, un vero affare per entrambe le periferiche wireless.