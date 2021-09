Meno di 250 euro per un monitor 4K 27" IPS? Si grazie alle offerte di settembre

Ormai il 4K è uno standard piuttosto affermato, e se stai cercando un monitor con questa risoluzione, ma i prezzi ti sembrano proibitivi, ti consigliamo di dare un’occhiata a questo. Si tratta del Philips 276E8VJSB, un display da 27 pollici con una scheda tecnica di tutto rispetto, con uno sconto davvero interessante. Si tratta però di un’offerta a tempo, di cui non garantiamo la disponibilità al momento della lettura dell’articolo.

Monitor 4K IPS Philips 276E8VJSB: caratteristiche tecniche

La soluzione di Philips, come già detto, sfrutta un pannello da 27 pollici con risoluzione 4K e tecnologia IPS. Quest’ultima garantisce una fedele resa cromatica e un angolo di visione di 178 gradi, per una qualità generale nettamente superiore ai tradizionali pannelli TN. Molto bello il design che, seppur minimale, si presenta piuttosto elegante e con bordi decisamente sottili, per una perfetta esperienza visiva. Comoda la modalità MultiView per l’utilizzo professionale, che consente di collegare due diverse fonti e visualizzarle contemporaneamente su un unico schermo.

Non mancano naturalmente alcune funzionalità indispensabili sui monitor, soprattutto per chi trascorre molte ore al computer. La Low Blue Mode, ad esempio, riduce drasticamente l’emissione di luce blu che affatica la vista. Allo stesso steso modo la modalità Flicker Free regola automaticamente la luminosità riducendo lo sfarfallio dell’immagine per una visione ottimale. Dal punto di vista della connettività la dotazione è piuttosto completa. Troviamo due ingressi HDMI, uno DisplayPort ed un jack da 3,5mm per la connessione di cuffie o altoparlanti. Non si tratta quindi di un monitor pensato per i videogiochi, seppur si adatta discretamente a questo utilizzo. Parliamo di un prodotto ideale per l’ufficio, la casa o lo studio, indirizzato ai professionisti che prediligono la qualità dell’immagine e dei colori alle prestazioni.

Grazie ad uno sconto del 27% il monitor può essere acquistato su Amazon al momento della pubblicazione a soli 248 euro per un risparmio di ben 91 euro sul prezzo di listino.