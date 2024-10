-55%: meno di METÀ PREZZO per la pendrive Kingston da 128 GB

Non perdere l’occasione di acquistare al prezzo stracciato di 8,99 euro la pendrive da 128 GB della gamma Kingston DataTraveler Exodia. Prima di addentrarci nelle specifiche tecniche, per capire cosa la rende un must have in sconto del 55% sul listino, segnaliamo le oltre 50.000 recensioni positive che su Amazon la promuovono con un voto medio pari a 4,5/5.

Pendrive 128 GB a 8,99€: è Kingston DataTraveler Exodia

Ti tornerà utile per archiviare in modo sicuro e affidabile i tuoi file di ogni tipo, dai documenti del ai contenuti multimediali da guardare o ascoltare nel tempo libero. È un’unità di storage veloce e compatibile con tutti i sistemi operativi in circolazione: da Windows a macOS, da Linux a ChromeOS. La potrai utilizzare anche con i televisori e i lettori per la riproduzione di video e immagini. Lo standard impiegato è USB 3.2 Gen 1, così da assicurare prestazioni senza compromessi. Puoi trovare tutti gli altri dettagli che cerchi nella scheda dedicata.

Lo sconto del 55% è applicato in automatico e, in questo momento, ti permette di acquistare la pendrive da 128 GB della gamma Kingston DataTraveler Exodia al prezzo stracciato di 8,99 euro. Si tratta di una spesa davvero irrisoria, considerando il marchio e la capacità di un prodotto che definire semplicemente una chiavetta sarebbe quantomeno riduttivo.

Se hai un abbonamento Prime attivo, per te i vantaggi non finiscono qui. Essendo venduta e spedita direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, puoi contare anche sulla consegna gratuita prevista già entro domani, a casa tua oppure presso un punto di ritiro. Devi solo metterla subito nel carrello, così da evitare il rischio di un sold out.