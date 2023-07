Meno di metà prezzo per la pendrive 128 GB di Kingston (8€)

In pratica, è come un disco fisso o una SSD, ma da tenere sempre in tasca o agganciata al portachiavi: la pendrive da 128 GB della linea Kingston DataTraveler Exodia oggi si trova al 56% di sconto su Amazon e può essere acquistata con una spesa davvero ridotta. In questo momento, è al prezzo di soli 8,78 euro.

Non la solita pendrive: -56% per la Kingston da 128 GB

A garantire le prestazioni elevate e una velocità nel trasferimento senza compromessi è l’impiego dello standard USB 3.2 Gen 1. Nell’immagine qui sotto uno zoom sul design, con l’involucro che ne garantisce l’integrità, l’anello posteriore che ne rende comodo il trasporto e il cappuccio protettivo. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 8,78 euro invece di 19,95 euro come da listino, grazie allo sconto del 56% applicato in automatico da Amazon, la pendrive da 128 GB della linea Kingston DataTraveler Exodia è un affare da cogliere al volo. Preferisci un design differente? Dai un’occhiata al modello DataTraveler Exodia M in offerta a 9,79 euro, la capacità interna non cambia.

Vale infine la pena segnalare che gli abbonati Prime possono contare sulla spedizione gratuita con la consegna direttamente a domicilio in un solo giorno: chi effettua subito l’ordine l’avrà in tasca già domani.

