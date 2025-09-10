 Meno di metà prezzo per la webcam HD di Logitech: l'offerta
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Meno di metà prezzo per la webcam HD di Logitech: l'offerta

Immagini nitide e audio cristallino durante videochiamate e riunioni: approfitta dello sconto del 56% sulla webcam HD di Logitech.
Meno di metà prezzo per la webcam HD di Logitech: l'offerta
Tecnologia PC Hardware
Immagini nitide e audio cristallino durante videochiamate e riunioni: approfitta dello sconto del 56% sulla webcam HD di Logitech.

Logitech C270 al prezzo di soli 18,86 euro è tra i migliori affari di oggi su Amazon per la categoria Informatica. Si tratta della webcam HD realizzata dal marchio leader del settore, tra le più apprezzate dagli utenti. Il collegamento avviene tramite porta USB e ha in dotazione una clip universale che permette di fissarla facilmente a monitor, scaffali o scrivanie, per il massimo della flessibilità.

Compra la webcam Logitech a -57%

Webcam HD in offerta: sconto 56% su Logitech C270

Integra un sensore 720p in grado di acquisire immagini in alta definizione con campo visivo di 60 gradi e framerate pari a 30 fps, per una fluidità adeguata alle videochiamate e alle riunioni da remoto. C’è anche il microfono integrato con riduzione automatica del rumore che elimina la necessità di collegarne uno esterno. La compatibilità è garantita con piattaforme come Google Meet, Microsoft Teams, Zoom e FaceTime, supporta tutti i sistemi operativi  più diffusi (Windows, macOS e ChromeOS). Inoltre, si occupa di regolare la luminosità e l’esposizione, per trasmettere un flusso video sempre ottimale. Dai un’occhiata alla scheda tecnica della periferica per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle sue specifiche tecniche e delle funzionalità supportate.

Logitech C270, webcam HD

Da listino ufficiale costerebbe 43,99 euro, ma approfittando dello sconto del 56% la puoi acquistare al prezzo di soli 18,86 euro. Il voto medio assegnato alla webcam HD da oltre 24.000 recensioni pubblicate dai clienti è molto alto, pari a 4,5 stelle su 5.

Logitech C270 Webcam HD, HD 720p/30fps, Videochiamate HD Widescreen, Correzione Automatica ‎Luminosità, Microfono Riduzione del Rumore, Skype, FaceTime, Hangouts, ‎WebEx,PC/Mac/Tablet/Chromebook

Compra la webcam Logitech a -57%

Logitech C270 è subito disponibile su Amazon: se la ordini adesso arriverà a casa tua entro domani. L’e-commerce si occupa direttamente di vendita e spedizione. Con l’abbonamento Prime si ha diritto anche alla consegna gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Beelink EQR7 in DOPPIO SCONTO: il Mini PC è l'affare del giorno

Beelink EQR7 in DOPPIO SCONTO: il Mini PC è l'affare del giorno
Xiaomi richiama 150.000 power bank difettosi: rischio incendio

Xiaomi richiama 150.000 power bank difettosi: rischio incendio
Il mouse ergonomico verticale che CAMBIA TUTTO è in offerta a soli 24,98 euro

Il mouse ergonomico verticale che CAMBIA TUTTO è in offerta a soli 24,98 euro
Stampante multifunzione Epson: prezzo affare su Amazon con 3 mesi di inchiostro

Stampante multifunzione Epson: prezzo affare su Amazon con 3 mesi di inchiostro
Beelink EQR7 in DOPPIO SCONTO: il Mini PC è l'affare del giorno

Beelink EQR7 in DOPPIO SCONTO: il Mini PC è l'affare del giorno
Xiaomi richiama 150.000 power bank difettosi: rischio incendio

Xiaomi richiama 150.000 power bank difettosi: rischio incendio
Il mouse ergonomico verticale che CAMBIA TUTTO è in offerta a soli 24,98 euro

Il mouse ergonomico verticale che CAMBIA TUTTO è in offerta a soli 24,98 euro
Stampante multifunzione Epson: prezzo affare su Amazon con 3 mesi di inchiostro

Stampante multifunzione Epson: prezzo affare su Amazon con 3 mesi di inchiostro
Davide Tommasi
Pubblicato il
10 set 2025
Link copiato negli appunti