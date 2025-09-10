Meno di metà prezzo per la webcam HD di Logitech: l'offerta

Logitech C270 al prezzo di soli 18,86 euro è tra i migliori affari di oggi su Amazon per la categoria Informatica. Si tratta della webcam HD realizzata dal marchio leader del settore, tra le più apprezzate dagli utenti. Il collegamento avviene tramite porta USB e ha in dotazione una clip universale che permette di fissarla facilmente a monitor, scaffali o scrivanie, per il massimo della flessibilità.

Webcam HD in offerta: sconto 56% su Logitech C270

Integra un sensore 720p in grado di acquisire immagini in alta definizione con campo visivo di 60 gradi e framerate pari a 30 fps, per una fluidità adeguata alle videochiamate e alle riunioni da remoto. C’è anche il microfono integrato con riduzione automatica del rumore che elimina la necessità di collegarne uno esterno. La compatibilità è garantita con piattaforme come Google Meet, Microsoft Teams, Zoom e FaceTime, supporta tutti i sistemi operativi più diffusi (Windows, macOS e ChromeOS). Inoltre, si occupa di regolare la luminosità e l’esposizione, per trasmettere un flusso video sempre ottimale. Dai un’occhiata alla scheda tecnica della periferica per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle sue specifiche tecniche e delle funzionalità supportate.

Da listino ufficiale costerebbe 43,99 euro, ma approfittando dello sconto del 56% la puoi acquistare al prezzo di soli 18,86 euro. Il voto medio assegnato alla webcam HD da oltre 24.000 recensioni pubblicate dai clienti è molto alto, pari a 4,5 stelle su 5.

Logitech C270 è subito disponibile su Amazon: se la ordini adesso arriverà a casa tua entro domani. L’e-commerce si occupa direttamente di vendita e spedizione. Con l’abbonamento Prime si ha diritto anche alla consegna gratis.