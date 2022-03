Meno ti 3 euro per trasformare qualsiasi USB Type-A in Type-C

Quello che sto per suggerirti è un accessorio tanto economico, quanto utile, che andrebbe acquistato senza pensarci. Si tratta del pratico adattatore USB-A to USB-C Hoppac, un dongle estremamente piccolo che ti consente di collegare qualsiasi dispositivo con cavo USB-C ad una qualsiasi porta USB-A senza rinunciare né alla ricarica veloce né alla trasmissione dati, disponibile su Amazon a meno di 3 euro.

Adattatore USB-A to USB-C Hoppac: caratteristiche tecniche

È un accessorio molto semplice che non fa altro che convertire l’ingresso USB Type-A in uno USB Type-C. In questo modo potrai fruire di qualsiasi dispositivo dotato di cavo USB-C anche in mancanza della porta specifica. Questo, infatti, è compatibile praticamente con qualsiasi dispositivo, dal PC al caricabatteria per auto, passando per gli alimentatori a muro. Non manca la ricarica rapida a 3A che consente di ricaricare velocemente dispositivi ed accessori come smartphone, tablet o auricolari. Così facendo il tuo vecchio PC, power bank o HUB diventeranno dispositivi che supportano pienamente lo standard USB Type-C.

L’adattatore è realizzato completamente in lega di alluminio, più robusto e sicuro rispetto alle tradizionali soluzioni in plastica. All’interno non manca un resistore che consente di usufruire delle funzioni di ricarica con la massima tranquillità. Come premesso, però, non manca la funzione di trasmissione dati permettendoti di usare l’adattatore anche per spostare i file da supporti esterni al computer, ad esempio. Insomma, un piccolo e discreto adattatore che ti consente di aggiungere una porta USB Type-C a qualsiasi dispositivo ne sia sprovvisto.

L’adattatore è disponibile su Amazon a soli 2,88 euro e, nonostante il costo a dir poco irrisorio, include la spedizione Prime con consegna in 24 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.