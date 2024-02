Mentre Bonk, Myro e Pepe si raffreddano: è questo il prossimo grande meme?

Le meme coin costruite sulla blockchain Solana (SOL) hanno fatto faville durante le prime fasi del loro sviluppo. Alcune delle prestazioni più impressionanti sono quelle di Bonk (BONK), Myro (MYRO) e Pepe (PEPE). Tutte hanno registrato aumenti a cinque cifre o più dal loro lancio, incoronandole come meme coin ad alta performance. Ora lo slancio si sta raffreddando, spingendo gli investitori alla ricerca della migliore criptovaluta in cui investire.

La meme coin che sta guadagnando terreno è NuggetRush (NUGX). Gli investitori si sono accalcati nella prevendita del token per massimizzare il potenziale esplosivo della criptovaluta. NuggetRush introduce GameFi, Web3 e lo staking nella sua piattaforma. Dal momento che il token NUGX gestisce il progetto, gli investitori sono interessati al suo potenziale per diventare la prossima grande novità, grazie alle sue molteplici funzionalità.

Esploriamo il potenziale di NuggetRush per diventare la prossima meme coin esplosiva, ora che Bonk, Myro e Pepe si stanno raffreddando.

>> Scopri NuggetRush ora <<

NuggetRush (NUGX) ottiene una prestazione straordinaria nella prevendita prima della quotazione

Grazie alla prevendita di NuggetRush, NUGX si è guadagnato un nuovo status di migliore criptovaluta in cui investire. Quando è iniziata la prevendita, NUGX valeva 0,010 $, ma ora è salita a 0,018 $, garantendo l’80% di profitti agli investitori che hanno colto l’opportunità quando il prezzo era al minimo. Coloro che hanno perso i primi round hanno ancora la possibilità di guadagnare l’11% di profitti se acquistano l’ICO di criptovalute prima che il token venga quotato sugli exchange decentralizzati.

Oltre ad aver realizzato una delle più impressionanti prestazioni in ICO di criptovalute di quest’anno, i possessori di NUGX possono guadagnare migliaia di dollari giocando alla sua attesissima esperienza di gioco play-to-earn. I giocatori hanno il compito di creare degli avatar che permettono loro di estrarre asset nel gioco. Questi asset possono poi essere scambiati con denaro. Questo approccio è vantaggioso per i giocatori e per i minatori esperti che vogliono guadagnare senza i rischi dell’estrazione mineraria tradizionale.

Per gli utenti di Web3, NuggetRush utilizza i personaggi del gioco come NFT di grande valore. I giocatori possono scegliere di scambiarli sul mercato P2P. Questa funzione ha aumentato la base di investimenti di NuggetRush, in quanto i giocatori abbastanza fortunati da trovare i rari RUSHGEMS NFT possono scambiarli con oro reale. Questi vantaggi rendono i collezionabili di NuggetRush i migliori NFT per gli investitori alla ricerca di investimenti digitali ad alto reddito.

>> Tutto su NuggetRush <<

L’impennata del prezzo di Pepe (PEPE) rallenta in mezzo a una lotta ribassista

L’anno scorso Pepe era una delle memecoin Solana più promettenti. Ha continuato a registrare una crescita impressionante del valore e dell’interesse degli investitori. Pepe sta lottando con i minimi, in quanto la flessione ribassista ostacola le sue prestazioni. Solo a gennaio, PEPE ha subito un calo del 18%. La caduta di Pepe ha messo in allarme gli investitori.

L’attività on-chain mostra che il trend di Pepe, precedentemente in crescita, ha iniziato a stabilizzarsi, suggerendo che molti possessori stanno vendendo i loro token. Sebbene gli analisti di mercato siano fiduciosi che PEPE possa riprendersi, la strada da percorrere è difficile. Gli investitori sono ottimisti riguardo all’introduzione di un forte caso d’uso nel token, con la speranza che l’utilità possa aiutare le prestazioni di PEPE nel tempo.

Myro (MYRO) ha ancora un potenziale di rialzo nonostante il calo dei prezzi

Myro è esplosa con il clamore suscitato dalle memecoin Solana a gennaio. Il suo rapido movimento rialzista ha visto il token toccare i massimi e offrire rendimenti superiori al 1500%. L’amore per l’omonimo cane ha alimentato l’ascesa al successo del token. Ma ultimamente Myro è stato volatile.

Questo mese, il token MYRO è sceso di oltre il 20% di prezzo, sollevando il timore che Myro possa tornare ai vecchi minimi. Dato che l’investimento in meme coin è sempre all’insegna dell’incertezza, gli investitori stanno lentamente abbandonando il token. Fortunatamente, Myro è ancora in fase iniziale e, a differenza delle sue controparti, ha ancora delle vette da raggiungere ora che Solana è la quarta piattaforma di criptovalute per capitalizzazione di mercato.

Il momento rialzista di Bonk (BONK) si esaurisce con il calo dei prezzi

La crescita di Bonk è stata una delle più impressionanti da molto tempo a questa parte e le ha fatto guadagnare il sostegno degli investitori di criptovalute di tutto il mondo. In generale, gli investitori ritenevano che il token avesse il potenziale per rivaleggiare con le migliori meme coin come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB).

Sfortunatamente, i possessori di BONK sono rimasti sconcertati ultimamente, con Bonk che ha subito un calo ribassista. Bonk ha raggiunto il suo massimo a dicembre, ma ha subito un forte ribasso. Il prezzo attuale di Bonk lo colloca a oltre il 70% dai suoi massimi. Da quando BONK ha iniziato a scendere, gli esperti si sono rifiutati di intervenire, soprattutto a causa delle prove di prezzo che dimostrano che BONK è in una fase di ribasso.

Considerazioni finali

Mentre Bonk, Myro e Pepe si sono dati da fare, il movimento rialzista, un tempo impressionante, sta rallentando. Gli investitori hanno iniziato a spostarsi su NuggetRush con la speranza di recuperare i guadagni persi. NUGX ha fatto intravedere la possibilità di mantenere i guadagni promessi con un’impennata dell’80% nella prevendita. I milioni di dollari di finanziamento della piattaforma la posizionano come la prossima meme coin ad esplodere. La piattaforma offre anche i migliori NFT in cui investire e si consiglia agli investitori di approfittare dell’attuale prezzo scontato prima che NUGX si esaurisca.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.