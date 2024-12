I mercati delle criptovalute cavalcano l'onda di Trump

Bitcoin ha superato per la prima volta nella sua storia il traguardo dei 100.000 dollari e presenta ampi margini per una crescita ulteriore. Ethereum e Dogecoin hanno fatto registrare un forte incremento nell’ultimo mese. Cosa sta accadendo? È l’effetto Trump, un’onda di entusiasmo che ha travolto il settore delle criptovalute (le trovi su eToro) e che non accenna a placarsi.

Il ritorno di Trump fa volare le criptovalute

La natura stessa delle monete virtuali impone cautela, quando si tratta di approcciare la loro compravendita. Il rischio di potersi trovare a dover fare i conti con la volatilità dell’investimento è sempre dietro l’angolo, ma la tendenza positiva delle ultime settimane sembra molto promettente per il futuro, almeno per quello immediato. Restando nell’ambito della politica a stelle e strisce, anche l’influenza di un volto noto come quello di Musk, ormai vero e proprio braccio destro del prossimo presidente USA e da sempre sostenitore degli asset digitali, si sta facendo sentire. Puoi consultare le variazioni dei prezzi aggiornate in tempo reale sulla piattaforma.

Prendendo in considerazione la criptovaluta per eccellenza, Bitcoin, l’ultimo mese ha portato un +50% del valore (+8% da ieri e +146% rispetto a un anno fa). Si tratta di risultati che molti attendevano nella scorsa primavera, in concomitanza dell’appuntamento con l’halving, ma che si sono manifestati solo con il ritorno alla Casa Bianca di Trump, che in vista delle elezioni si è autoproclamato Crypto President, promettendo un allentamento delle restrizioni sul tema oggi in vigore.

