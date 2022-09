Mercato indossabili: dati positivi nel Q2 2022

Canalys ha pubblicato i dati del secondo trimestre relativi alle consegne dei dispositivi indossabili. La società di analisi ha rilevato un leggero miglioramento rispetto al trimestre precedente, grazie soprattutto al mercato indiano. Gli utenti preferiscono acquistare smartwatch economici piuttosto che i tradizionali fitness tracker. La classifica del produttori è sempre dominata da Apple, nonostante un incremento del market share inferiore a quello di Samsung.

Aumentano le consegne di smartwatch

In base alle stime di Canalys, nel secondo trimestre sono stati consegnati 31,7 milioni di indossabili, ovvero il 2% in più rispetto al primo trimestre (quando è stata registrata una diminuzione del 3,7%) e il 25% in più rispetto al secondo trimestre 2021. La crescita è dovuta principalmente agli smartwatch economici con funzionalità ridotte (+46,6%) e meno a quelli più avanzati e costosi (+9,3%).

Diversi produttori offrono infatti dispositivi “intermedi” che combinano il design degli smartwatch e le funzionalità dei fitness tracker. Questi ultimi sono sempre meno richiesti dagli utenti, come dimostra la diminuzione del 35,5% delle consegne. Ci sono però alcune eccezioni, tra cui le smart band di Xiaomi.

La prima posizione della top 5 dei produttori mondiali è saldamente occupata da Apple con un market share del 26,4% (8,4 milioni di orologi venduti nel secondo trimestre). Samsung ha raggiunto una quota di mercato dell’8,9%, ma la distanza è abissale. Probabilmente aumenterà con l’arrivo dei nuovi Watch Series 8, SE e Ultra.

Le rimanenti posizioni sono occupate da Huawei (8,3%), Noise (5,8%) e Garmin (5,3%). Noise, maggiore produttore indiano, ha registrato un incremento del 382% rispetto all’anno scorso.