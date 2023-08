Il mercato smartphone non sta attraversando un momento felice, ma a quanto pare per quel che concerne i pieghevoli la situazione è decisamente più rosea e promettere bene per il futuro, almeno secondo quanto riferito da DSCC.

Mercato smartphone: buone notizie per i pieghevoli

Stando ai dati più recenti, nel periodo compreso tra aprile e giugno 2023 è stata registrata una crescita delle spedizioni del 16% su base trimestrale e del 42% rispetto all’anno precedente.

Andando più in dettaglio, Samsung è leader del settore con il 32% di share, mentre Huawei è al 30%.

Lo smartphone pieghevole più venduto è Huawei Mate X3 e ad andare molto bene è pure Pocket S, sempre della stessa azienda e che va a piazzarsi al terzo posto. Al secondo posto in classifica vi è invece Samsung Galaxy Flip 4, poi c’è Galaxy Z Fold 4 in quarta posizione. In quinta posizione si posiziona Vivo X Flip.

Da tenere presente che gli smartphone pieghevoli a conchiglia/clamshell sono i più venduti con il 53% di quota di mercato.

Per quel che concerne le previsioni per il futuro prossimo, pare che il terzo trimestre sarà da record, con vendite del 200% su base trimestrale e del 10% su base annua. Si attendono 6,9 milioni di smartphone pieghevoli venduti sul mercato globale, con Samsung che dovrebbe continuare a fare da leader con il Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5 che da soli andranno a costituire il 72% dell’offerta totale.

Per quanto riguarda il quarto trimestre, stando sempre alle previsioni di DSCC i pieghevoli a conchiglia riusciranno ad ottenere un sempre maggior grado di popolarità e Samsung dovrebbe affermarsi ancora di più come leader nella fornitura dei pannelli.