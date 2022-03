Mercato smartphone, i 5G sono i più venduti al mondo

Il mercato smartphone è in evoluzione e ora più che mai è tutto proiettato verso il 5G. È esattamene questo lo scenario fotografato da Counterpoint Research e reso noto con il più recente report dell’azienda relativo, appunto, al versante mobile durante l’inizio dell’anno. Stando ai numeri presentati, infatti, per la prima volta nella storia gli smartphone 5G sul mercato hanno superato quelli esclusivamente 4G.

Mercato smartphone: 51% di smartphone 5G venduti a gennaio 2022

Più precisamente, le vendite di dispositivi 5G a gennaio 2022 si attestano al 51% del totale, andando quindi a superare le vendite dei dispositivi 4G che si sono invece fermate al 49%.

La crescita delle vendite dei dispositivi 5G è stata ovviamente molto favorita dal lancio di modelli di smartphone più economici in grado di supportare la suddetta connettività, sia per quel che concerne il versante Android, in primo luogo le proposte con processori quali Qualcomm e MediaTek, che per quanto riguarda quello iOS, che da ottobre 2020 propone iPhone compatibili con le reti di nuova generazione e a tal proposito il recentissimo iPhone SE 3 andrà senz’altro ad apportare un importante contributo.

A livello globale, il Paese che più di ogni altro può contare maggiormente sulla diffusione di smartphone in 5G è la Cina, che sta praticamente completando lo switch alla suddetta connettività, con un tasso di penetrazione dell’84%. Ciò è reso possibile dall’ampia gamma di smartphone disponibile sul mercato in praticamente ogni fascia di prezzo, ma anche dalla pressione che viene esercitata dai principali gestori telefonici locali.

Il resto del podio viene completato da Europa occidentale e Nord America, dove i dispositivi 5G hanno rappresentato a gennaio rispettivamente il 76 e il 73% delle vendite complessive effettuate.