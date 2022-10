Mercato smartphone: mai visto un Q3 così basso dal 2014

Il mercato smartphone non sta attraversando assolutamente un bel momento, su questo non vi è alcun dubbio. Stando infatti ai dati più aggiornati forniti da Canalys con il suo ultimo report, la diminuzione su base annua è stata pari al 9%, andando quindi a segnare il peggior terzo trimestre dal 2014.

Mercato smartphone: diminuzione su base annua pari al 9%

Quasi sicuramente, a far desistere i consumatori dal comperare nuovi dispositivi sono state le prospettive economiche attuali abbastanza incerte, un trend che probabilmente proseguirà pure nei prossimi 6-9 mesi, almeno a detta degli analisi. Fino alla metà del prossimo anno, dunque, non sono attesi rimbalzi significativi e le spedizioni continueranno a calare in maniera progressiva. Qualche speranza la si può confidare nel periodo delle festività natalizie, ma non vi è alcuna certezza al riguardo.

Per quel che concerne l’operato dei singoli produttori, a fare da leader di mercato è, come ormai di consueto, Samsung con un punto percentuale in più di market share, passando dal 21% del Q3 2021 al 22% del Q3 2022. Ad essere in crescita è pure Apple, mostrando un ottimo andamento con una quota che si assesta al 18% rispetto al 15% del medesimo periodo dello scorso anno.

Xiaomi, invece, mantiene intatto lo share al 14%, mentre Oppo e Vivo registrano un calo rispettivamente di uno e due punti percentuali.

Sulla situazione generale si è espresso Amber Liu, analista di Canalys, dichiarando quanto segue.