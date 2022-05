Mercato smartphone Q1 2022: Samsung leader europeo

Com’è andato il primo trimestre del 2022 da poco trascorso per il mercato smartphone in Europa? A rispondere ci ha pensato Canalys, pubblicando una nuova analisi riguardante la quota di mercato dei vari produttori principali di device mobile durante il periodo di riferimento.

Quel che si evince chiaramente dalla suddetta analisi è che a detenere il primato assoluto è Samsung. Infatti, un terzo di tutti gli smartphone consegnati in Europa tra gennaio e marzo di quest’anno sono stati prodotti dal colosso sudcoreano che controlla il 35% del mercato dei dispositivi mobili con la spedizione di 14,6 milioni di unità. La grande spinta è forse dovuta pure all’arrivo del Galaxy S22 (che tra l’altro è disponibile su Amazon in pronta consegna e con caricatore al seguito).

Si registra un calo del 9% rispetto al primo trimestre del 2021, ma è imputabile a una diminuzione generale delle vendite. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Runar Bjørhovde, analista di Canalys, a tal proposito.

La maggior parte del calo in Europa è dovuto al duro colpo di Russia e Ucraina. Le spedizioni nei paesi sono diminuite rispettivamente del 31% e del 51% rispetto al primo trimestre del 2021. Le spedizioni nel resto d’Europa sono diminuite solo del 3,5% su base annua, dimostrando che la domanda rimane intatta. Ma la guerra in corso ha portato l’inflazione a un livello record e la fiducia dei consumatori sta diminuendo. Il vero banco di prova per il mercato degli smartphone arriverà nei prossimi due trimestri, quando l’impatto economico della guerra comincerà a farsi sentire davvero.