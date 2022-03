Mercato smartphone: vendite record di device premium

Durante il 2021 da poco trascorso, il mercato smartphone relativo alla fascia premium, ovvero ai dispositivi che costano dai 400 dollari in su, si è rivelato particolarmente fruttuoso e ha fatto segnare un nuovo record: la crescita del segmento è stata del 24% anno su anno andando a raggiungere il livello più alto di sempre. Il dato in questione emerge dal report di Counterpoint Research da poco pubblicato.

Mercato smartphone: il segmento premium ha contribuito al 27% delle vendite globali

Andando ancor più nel dettaglio, l’incremento nel segmento premium ha superato quella delle vendite globali di smartphone nel 2021, superiori del 7% su base annua. La sola fascia in questione ha contribuito al 27% delle vendite globali di smartphone, ovvero la quota più alta di sempre.

A dominare su tutti è Apple con i suoi iPhone, la quale nel 2021 ha allargato la sua quota arrivando addirittura al 60%. A seguire è presente Samsung che si ferma al 17%, facendo registrare un calo del 20% rispetto alla scorsa annualità. C’è poi Huawei che è l’azienda maggiormente in difficoltà, considerando che la sua quota si è più che dimezzata tra il 2020 e il 2021, arrivando al 6%. Xiaomi, invece, risulta essere in salute e ha quasi raggiunto con il suo 5%.

Analizzando le quote dei vari produttori nelle singole regioni geografiche a livello globale, si scopre che Apple mantiene il suo dominio, mentre la secondo posto troviamo quasi sempre Samsung, eccezion fatta per il mercato cinese e per quello indiano dove Huawei e OnePlus si piazzano in seconda posizione.

Bisogna tuttavia tenere presente la differente concezione del business di Apple rispetto a quello degli altri produttori. L’azienda della “mela morsicata” produce e vende solo dispositivi premium, motivo per cui concentra tutte le sue risorse in quel settore. Gli altri produttori, invece, sono attivi in varie fasce di prezzo.