Mesa 25.0: disponibile in versione RC1 con supporto per RDNA 4

Lo sviluppo di Mesa 25.0 è finalmente terminato e, con la pubblicazione della prima Release Candidate, gli sviluppatori si avvicinano alla versione stabile. Già in questa build preliminare la libreria aggiunge il supporto iniziale per AMD RDNA 4, l’architettura delle nuove GPU Radeon in uscita a marzo. Il debutto della versione stabile delle librerie dovrebbe avvenire a febbraio, per essere rilasciato nelle varie distribuzioni Linux come Fedora 42 e Ubuntu 25.04, fornendo un supporto più aggiornato con OpenGL e Vulkan con le nuove schede video.

Mesa 25.0 introduce i nuovi driver RadeonSI Gallium3D che permettono già di supportare al livello iniziale la nuova serie Radeon RX 90×0. Ai driver ha lavorato direttamente AMD con i suoi ingegneri, motivo per cui il relativo supporto dovrebbe essere già in ottimo stato. Al contrario, il supporto per RADV RDNA4, come già anticipato prima, è sviluppato da ingegneri Valve e anch’esso è in uno stato molto buono.

Proprio quest’ultimo aggiunge la versione Vulkan 1.4 rilasciata a dicembre. Lo stesso vale per altri importanti componenti della libreria. Inoltre, la nuova versione abilita anche il supporto back-end del compilatore ACO per impostazione predefinita per le GPU meno recenti. Proprio questo compilatore ha richiesto molto lavoro di sviluppo nell’ultimo trimestre e, oltre ciò, c’è anche il supporto inziale per AMD user-queue Mesa, che permette di inviare i carichi di lavoro direttamente alla GPU, bypassando una parte del kernel. Non mancano ottimizzazioni per le prestazioni del driver grafico.

Mesa 25.0 migliora poi altri componenti come Zink OpenGL-on-Vulkan, insieme a diverse nuove estensioni Vulkan supportate dal driver Arm Mali “PanVK”. Viene poi migliorato il supporto per Qualcomm Adreno Vulkan con Turnip, nonché applicate varie ottimizzazioni con Intel Xe2 per Lunar Lake e Battlemage. Intel ANV Vulkan aggiunge la decodifica AV1 e numerose altre funzionalità.

Il download della versione Release Candidate è disponibile nella pagina dedicata.