AMD: quasi pronto il driver Vulkan per le nuove Radeon RDNA4

Uno degli sviluppatori principali di RADV, il driver Vulkan per le GPU Radeon di AMD, che fa parte degli ingegneri Valve che si occupano dello sviluppo dei driver grafici su Linux, ha di recente rilasciato alcune informazioni per quanto riguarda lo stato del supporto relativo al driver open source, destinato alle prossima generazione di schede grafiche“RDNA4”.

Quasi completo il driver Vulkan su Linux per le prossime AMD Radeon RDNA4

Nel periodo che riguarda questo mese ci sono già stati numerosi miglioramenti al driver RADV per AMD RDNA4 su Linux, oltre che per il motore grafico GFX12, destinati alla libreria Mesa 25.0. Poiché lo sviluppo sta proprio per essere congelato proprio su quest’ultima, l’ingegnere ha deciso di rilasciare delle informazioni riguardo a cosa ci si può aspettare sul supporto per le nuove GPU. Ciò suggerisce anche che gli ingegneri Valve che si occupano dello sviluppo grafico abbiano già ricevuto la versione preliminare del nuovo hardware da parte di AMD.

Nella patch inviata per Mesa 25.0, l’ingegnere ha osservato che:

“Questo supporto iniziale dovrebbe essere abbastanza buono, ma mancano due funzionalità (matrice cooperativa e decodifica/codifica video) rispetto a GFX11 (RDNA3) per mancanza di tempo. DCC è ancora in fase di sviluppo attivo, ma potrebbe essere possibile completarlo durante il periodo RC.”

Allo stato attuale, gli unici componenti mancanti sul driver Vulkan di Linux per AMD RDNA4 sono Vulkan Video, di cui quest’ultimo nello specifico solo il supporto RADV, e VK_KHR_cooperative_matrix. Ciò tuttavia non impedirà di usare da subito le nuove GPU che usciranno a marzo. A essere in lavorazione è anche la compressione Delta Color (DCC), che impatta molto in positivo nelle prestazioni, ma questa dovrebbe già essere completa nelle prossime settimane, nel frattempo che Mesa 25.0 attraversa la fase finale delle release candidate.

Quest’ultimo dovrebbe essere disponibile a fine febbraio, in modo da essere già rilasciato in versione stabile prima dell’uscita delle nuove Radeon di AMD.