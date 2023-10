MESA COPILOT: IA generativa per la sostenibilità

MESA COPILOT è il nuovo motore di intelligenza artificiale generativa che permetterà alle aziende di ottimizzare le operazioni relative a sostenibilità, rischi e compliance, controllo di gestione. Il sistema sviluppato dall’azienda italiana sfrutta il servizio Microsoft Azure OpenAI e il noto ChatGPT.

IA generativa per la sostenibilità

MESA è un dei partner aderenti all’iniziativa AI L.A.B. di Microsoft Italia per la diffusione responsabile dell’IA generativa nel paese. L’azienda di Savona offre una piattaforma completa per la gestione dei processi ESG (Environmental, Social, Governance) e GRC (Governance, Risk e Compliance). Ora queste attività possono essere velocizzate con MESA COPILOT.

Per quanto riguarda la sostenibilità, il motore IA consente di generare automaticamente i bilanci, velocizzare tutti gli stadi del data processing e creare report secondo i canoni delle diverse agenzie di rating. Per quanto riguarda rischio e compliance, MESA COPILOT permette la valutazione dei rischi in tempo reale, di effettuare test di apprendimento sulle policy aziendali e usare ChatGPT per risolvere i dubbi su tematiche di compliance e policy.

Le aziende possono ridurre l’input manuale e l’analisi dei dati, consentendo di concentrarsi solo sulle decisioni strategiche. Come indicato sul sito ufficiale sono già disponibile quattro applicazioni: ESG Reporting, ESG Rating, Due Diligence e Policy Management. Altre sei arriveranno tra gennaio e aprile 2024.