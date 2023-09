Microsoft AI L.A.B: iniziativa per promuovere l'IA

Quasi contemporaneamente all’annuncio di Windows Copilot e altre funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa, Microsoft Italia ha presentato AI L.A.B (Learn – Adopt – Benefit), un’iniziativa sviluppata in collaborazione con i partner per promuovere le opportunità offerte dalla tecnologia a professionisti, studenti e aziende.

IA generativa: opportunità per tutti

In base ad una ricerca di The European House – Ambrosetti e Microsoft Italia, l’IA generativa può produrre fino a 312 miliardi di euro di valore aggiunto annuo, pari al 18% del PIL italiano. L’uso di strumenti di AI generativa potrebbero liberare circa 5,4 miliardi di ore per altre attività più strategiche.

Attualmente, i mercati che possono ottenere più vantaggi dall’uso della tecnologia sono quelli finanziario, manifatturiero e sanitario. Il 70% delle aziende che hanno testato soluzioni IA confermano vantaggi di produttività, in particolare nel reperimento di informazioni, nell’assistenza virtuale e nell’efficientamento dei processi.

L’obiettivo del programma AI L.A.B è consentire alle aziende di avviare un percorso di valutazione, sviluppo congiunto, implementazione delle migliori soluzioni di AI generativa e formazione, grazie a servizi, competenze e risorse messi a disposizione dai partner di Microsoft: Accenture, AGIC Group, Almawave, Altitudo, Avanade, Avvale, Capgemini, Engineering, EY, Hevolus, Jakala, MESA, Porini/DGS, PWC, Reply, Prometeia e Trueblue.

Per sfruttare al massimo le soluzioni IA è necessario investire nella formazione. Microsoft ha quindi avviato collaborazioni con ELIS, H-FARM e Talent Garden per lo sviluppo di percorsi di formazione per i professionisti e collaborazioni con diverse università per inserire l’IA generativa nei corsi di laurea con l’obiettivo di soddisfare i fabbisogni del mondo del lavoro.