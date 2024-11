Messaggi di Google bloccherà lo spam RCS con pulsante STOP

Sbarazzarsi dello spam non è un compito facile. Alcuni utenti Android hanno notato un aumento dei messaggi indesiderati ricevuti sull’applicazione Messaggi di Google da quando questa è diventata compatibile con il protocollo RCS.

L’azienda di Mountain View sta lavorando sodo per trovare soluzioni, ad esempio con una futura funzione AI in Messaggi di Google per contrastare truffe e spam. Ma non è tutto: sta per arrivare un’altra nuova funzione che ci aiuterà nella lotta contro i messaggi indesiderati.

Stop allo spam RCS su Messaggi di Google con il pulsante STOP

Android Authority ha scavato nel codice di Messaggi di Google beta 20241125_04 e ha trovato una funzione in fase di sviluppo che potrebbe essere molto utile. Si tratta di un pulsante STOP che appare direttamente in una conversazione e che cancella automaticamente l’iscrizione a messaggi RCS commerciali indesiderati, un sistema utilizzato dalle aziende per comunicare con i propri clienti.

La funzione non è ancora attivata, ma sembra essere pronta. Android Authority è riuscito a farla funzionare. Quando l’utente preme il pulsante STOP, viene inviato un messaggio STOP nella chat per indicare che non desidera più ricevere quel tipo di messaggi.

In realtà, era già possibile inviare manualmente il messaggio STOP per bloccare l’invio di spam da parte di un particolare utente, ma molti non ne erano a conoscenza e tendevano invece a bloccare e segnalare lo spam. Tuttavia, questa opzione è legata al dispositivo e non al numero di telefono, quindi lo spam ritorna ogni volta che si cambia smartphone.

D’ora in poi, come per Gmail, il processo sarà più visibile e pratico grazie a questo pulsante. Dopo aver inviato uno STOP, l’utente riceve un ultimo messaggio che lo informa di essere stato cancellato dalle notifiche. Se desidera ricevere nuovamente i messaggi promozionali, non deve fare altro che andare alla chat RCS Business in questione e inviare START. La funzione sarà introdotta con un aggiornamento nel prossimo futuro.