Messenger rilascia un plugin per l'assistenza online

Le aziende che intendono fornire un servizio di assistenza efficace e continuativo ai propri clienti hanno ora la possibilità di sfruttare un plugin messo a disposizione direttamente dai laboratori Facebook. Le differenze rispetto al plugin del passato sono però sostanziali e tali per cui le interazioni (stando ai primi test effettuati dal team di Menlo Park) aumenterebbero del 45%.

Lo scopo del “Chat Plugin” è esplicito, quindi: “converti le persone interessate alla tua azienda in clienti fedeli“. Messenger, che si fa da tramite per questo, dal canto suo moltiplicherebbe le attività veicolate e si posizionerebbe così sempre più al centro del baricentro delle attività di vendita.

Facebook, ecco il Chat Plugin

L’obiettivo è quello di avvicinare il negoziante e l’utente (potenziale cliente), soprattutto in questi mesi in cui il Covid ha allontanato le parti ed ha costretto chi opera online a creare un customer service meno basato sull’approccio fisico e più concentrato sulle risorse online. Grazie al nuovo plugin il contatto sarà diretto e continuativo, benché mediato dal piccolo pulsante che, sul sito ufficiale del negozio o dell’azienda, consente di avviare la conversazione per avere informazioni, assistenza o approfondimenti su prodotti e servizi.

Il plugin consente soprattutto al cliente di poter accedere alla conversazione con due differenti modalità: loggandosi (e quindi certificando la propria identità) oppure proseguendo come “ospite” anonimo. Questa modalità aggiuntiva consente al cliente di entrare in chat con maggior tranquillità, potendosi presentare come semplice visitatore di passaggio che sta adocchiando l’offerta online. Laddove in precedenza l’identificazione poteva scoraggiare il contatto, insomma, ora l’anonimato può invece migliorare l’approccio e aumentare il coinvolgimento.

Il servizio è dedicato a quelle piccole e medie aziende che intendono fornire assistenza senza dover mettere in piedi un servizio dedicato e di più complessa implementazione. In questo caso l’adozione è estremamente semplice e rapida, tanto che con un minimo di competenza tecnica chiunque potrebbe portarne avanti l’installazione in proprio (il plugin è qui).

Facebook for Business mette a disposizione una pagina apposita con tutte le istruzioni e tutti i dettagli per consentire di valutare il servizio e procedere con il download.