Messoanuovo.it, punto di riferimento del ricondizionato in Italia

Mai come in questo preciso periodo storico l’acquisto di prodotti ricondizionati può rivelarsi la miglior opzione in assoluto, anche – e forse soprattutto – in ambito informatico. L’inflazione arrembante e l’assenza di chip ha portato infatti a condizioni di mercato particolarmente limitative, senza che si faccia al contempo fronte ad una particolare accelerazione innovativa come visto invece in altri periodi. La scelta del ricondizionato può essere vantaggiosa proprio poiché calata in questo contesto, purché ci si affidi a punti di riferimento affidabili che non si limitano a reimmettere i prodotti sul mercato: Messoanuovo.it, il maggior marketplace per ricondizionati di tutta Italia, si sta rivelando in tal senso la fortuna di quei 40 mila nuovi clienti che solo nell’ultimo anno si sono rivolti al sito per rinnovare le proprie postazioni di studio e lavoro.

Dai desktop ai portatili, dalle stampanti ai monitor, passando per smartphone e accessori vari, nonché server e workstation di ogni tipo: Messoanuovo.it è oggi il punto di riferimento massimo del refurbished nel nostro Paese, fungendo tanto da rivenditore diretto per l’utenza finale, quanto da fornitore per ulteriori marchi di rivendita dell’usato.

La peculiarità del servizio sta nel valore aggiunto che fa parte del processo di rigenerazione. I prodotti, infatti, vengono accuratamente rivisitati prima della rivendita, correggendo tutte quelle imperfezioni che potrebbero limitare la qualità originale. Il lavoro è qualitativo, tanto da poter offrire nuovi 12 mesi di garanzia e resi gratuiti: un bollino di qualità che va anche oltre l’altissimo voto ottenuto dal gruppo su Trustpilot su oltre un migliaio di opinioni registrate.

Risparmio

Quando ci si rivolge al mercato dei ricondizionati si cerca anzitutto il risparmio: con messoanuovo.it i tagli sul prezzo sono nell’ordine del 30-40%, il che significa poter contare su macchine a prezzo decisamente rivisitato pur a fronte di specifiche di ultimissima generazione e qualità complessiva intonsa. In questi mesi di difficoltà generale sul mercato il risparmio è venuto ad assumere importanza e connotati nuovi: i prezzi sono infatti in continuo aumento ed il rischio è che presto la domanda possa implodere a fronte di costi in aumento e potere d’acquisto in calo. Refurbished non significa soltanto risparmio, quindi, ma opportunità: significa poter accedere comunque a strumenti di alta fascia, da mettere a frutto sul proprio talento e le proprie idee per una crescita professionale che non possa essere limitata dalla limitata possibilità di accesso ai migliori device.

Chi vuole sempre e comunque l’ultimo modello perché non sa distinguere la qualità dal nuovo, allora dovrà pagarne il prezzo con un impatto destinato a farsi ancor più ampio rispetto alla media. Chi invece ha le competenze per saper distinguere un buon pc da un pc nuovo, allora capirà rapidamente quanto conveniente possa essere l’attenzione al mercato refurbished e quanto messoanuovo.it possa dunque essere un’opzione irrinunciabile.

Qualità

La promessa di qualità non lascia spazio a fraintendimenti:

Un dispositivo rigenerato è integro e funzionante perché viene testato, se necessario riparato ed igienizzato prima di essere messo in vendita. Nel nostro caso, non cerchiamo di confondere i nostri clienti con classifica di gradi A, B o C: tutti i prodotti presenti sul nostro portale sono solo ed esclusivamente grado A.

Messoanuovo.it intende realmente vendere prodotti “come nuovi”. I prodotti gestiti provengono anzitutto da aziende che dismettono i loro device (spesso parzialmente o totalmente inutilizzati) per aggiornamento o rinnovo del parco macchine, ma ognuno viene gestito in seguito singolarmente per valutarne complessivamente la qualità. Si tratta di dispositivi che fanno parte di pacchetti di leasing con cicli di roll-out di 2-3 anni, con dismissione finale di prodotti spesso in ottimo stato, ma necessariamente da rivisitare per poterne garantire la massima efficienza.

La prima azione compiuta è l’analisi in fase di selezione: si tratta di una procedura che si basa sullo stato estetico (spesso rivelatore di molti altri fattori più nascosti), su appositi test di controllo e sulla disamina delle singole componenti al fine di monitorare possibili rotture o stati di usura. Si procede quindi alla sostituzione dell’hardware compromesso (CPU, RAM, HD, SSD o altro) ed alla reinstallazione del sistema operativo su memoria ripulita. Vengono inoltre sanificate tutte le componenti esterne e ripulite quelle interne, a garanzia di igiene e durata del dispositivo. Il PC viene quindi preparato con tutto quel che possa servire per l’immediato utilizzo: sistema operativo aggiornato (con licenza regolarmente registrata), suite Office, gestione archivi ZIP o RAR, lettore PDF, eccetera. Il test finale verifica il corretto funzionamento ed il pieno raggiungimento delle performance originali del dispositivo.

Un lavoro certosino effettuato dagli esperti di Messoanuovo.it, per i quali ogni device è un elemento a sé stante che può uscire sul mercato soltanto dimostrando di raggiungere quell’elevato tasso qualitativo che il marketplace pone come standard per i propri servizi.

Sostenibilità

Quello che inizialmente poteva essere inteso come un positivo effetto collaterale dei ricondizionati, oggi diventa prima virtù di un modo nuovo di pensare all’informatica di consumo: ricondizionare, infatti, significa evitare lo smaltimento di prodotti ancora pienamente efficienti, riutilizzandoli e potendo gestire in modo responsabile risorse e scarti della filiera produttiva. Computer Parts, gruppo capostipite del progetto Messoanuovo.it, “annualmente si impegna a ricondizionare circa 120.000 prodotti che altrimenti sarebbero diventati rifiuti, rimettendo sul mercato quelli che ricondiziona e smaltendo in maniera tracciabile ed ecosostenibile tutte le componentistiche platiche o elettroniche non più utilizzabili“: un tassello virtuoso che si innesta in un mercato che aveva un evidente vulnus in termini di sostenibilità, avviando una logica di economia circolare che può garantire non soltanto risparmi individuali, ma anche grandi vantaggi alla collettività.

Quel che troppo spesso veniva archiviato come e-waste, in realtà ha ancora un doppio valore da poter esprimere. Il primo è funzionale, poiché si tratta in molti casi di macchine di qualità indistinguibile rispetto al nuovo; il secondo è razionale, poiché consente di gestire in modo responsabile le componenti destinate alla rottamazione o sostituite per il ripristino delle massime performance.

Il marketplace

Questi alcuni esempi che lasciano intendere quale tipo di vantaggio possa esserci nell’investire in dispositivi refurbished, ben sapendo quanto le condizioni di distribuzione siano garanzia di massima qualità ed efficienza:

Il marketplace è ricco di opportunità tutte da sfogliare, con una garanzia ulteriore: ogni prodotto è in pronta consegna, senza incertezze né tempi di attesa. Immediato, con garanzia, con possibilità di reso, con tutta la qualità che Messoanuovo.it pretende dai device che immette sulla propria vetrina.

