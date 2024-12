Meta, accordo con James Cameron per produrre contenuti spaziali

Chi non ha mai desiderato di guardare un film e di poterci entrare dentro? Sembra che questo sogno sia destinato a diventare realtà. Meta ha annunciato una collaborazione con James Cameron, il regista visionario dietro successi come Avatar e Titanic. Questa partnership permetterà di esplorare mondi fantastici e non in prima persona, o di assistere a un concerto dei propri artisti preferiti come se si fosse sul palco con loro…

Meta e James Cameron, una partnership che promette scintille

Lightstorm Vision, lo studio 3D di Cameron, e Meta lavoreranno fianco a fianco per creare contenuti spaziali che vanno dai concerti live ai lungometraggi, passando per le serie TV. E Meta Quest, il visore VR di Meta, sarà l’unico posto dove ci si potrà godere queste esperienze uniche.

Ma non è tutto: Meta e Cameron vogliono anche dare ai creatori di contenuti gli strumenti migliori per realizzare esperienze 3D davvero incredibili. Se si pensa all’intelligenza artificiale applicata all’intrattenimento, è chiaro che le possibilità sono infinite!

Il futuro è nei contenuti immersivi

Tutto è iniziato quando Andrew Bosworth, il guru tech di Meta, ha mostrato a Cameron alcune delle ultime novità dell’azienda. Cameron ne è rimasto folgorato: ha capito subito che questo era il futuro dell’intrattenimento. D’altronde, Cameron non è nuovo al 3D. Anzi, è stato uno dei primi a credere in questa tecnologia. Il regista ha contribuito fortemente al suo boom negli anni 2010 con il suo Fusion Camera System, poi usato in tanti film di successo.

Insomma, prepariamoci a un futuro in cui il confine tra realtà e finzione si fa sempre più labile. L’intrattenimento diventerà un’esperienza totalizzante e assolutamente indimenticabile.