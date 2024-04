Meta AI nella ricerca e nei DM di Instagram

L’azienda di Menlo Park ha iniziato a testare l’integrazione di Meta AI nella barra di ricerca e nei messaggi diretti di Instagram. Le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa sono accessibili ad un numero limitato di utenti in alcuni paesi, tra cui l’India. Il chatbot funziona anche nella versione desktop di WhatsApp.

Meta AI è stato annunciato a fine settembre 2023. L’assistente digitale verrà integrato nei servizi di messaggistica (WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram), nei visori Quest 3 e negli occhiali Ray-Ban. Al momento sono in corso diversi test, principalmente negli Stati Uniti. Il più recente è stato scoperto dal CEO di Perplexity AI (Aravind Srinivas):

