Meta chiude Messenger Lite su Android: addio da 18 settembre

Neanche il tempo di parlare dell’arrivo della crittografia E2E su Facebook Messenger che Meta conferma la chiusura di Messenger Lite su Android. L’applicazione leggera alternativa alla piattaforma di messaggistica di Facebook, pensata per separare il social network dalle chat private, saluterà il robottino verde il prossimo dicembre, e i primi segnali si stanno già facendo notare: ora tutti gli utenti dovranno effettuare il passaggio a Messenger base.

Meta chiude Messenger Lite

Secondo quanto riportato anche da 9to5Google e da noi notato nell’uso di Messenger Lite, l’applicazione ora mostra un avvertimento una volta aperta che reindirizza gli utenti verso l’app principale di Messenger. Inoltre, Messenger Lite non è più disponibile per il download su Google Play Store se non è stata scaricata in precedenza e quindi registrata nel proprio account Google.

Meta ha confermato la chiusura in una dichiarazione a TechCrunch, specificando che a partire dal 21 agosto gli utenti verranno reindirizzati a Facebook Lite o Messenger per inviare e ricevere messaggi, e che dal 18 settembre non sarà più utilizzabile. Dieci giorni dopo, invece, sarà Messenger a non poter essere più utilizzata come app predefinita per gli SMS su Android.

È chiaro che Meta voglia ridimensionare i due servizi, uniformando l’utenza in un’unica soluzione – ovvero Messenger base. Ciò potrebbe comportare un aumento dei consumi di risorse particolarmente spiacevole per gli smartphone e tablet che non dispongono di memoria e potenza a sufficienza per gestire il servizio. Del resto, la versione Lite è nata proprio con l’obiettivo di garantire l’accesso ai messaggi di Facebook in un’app poco pesante sullo smartphone.