Meta, l'interesse per EssilorLuxottica e gli smart glass

Meta ed EssilorLuxottica si conoscono bene, avendo già collaborato negli ultimi anni per la realizzazione degli smart glass Ray-Ban. In futuro, il loro legame potrebbe diventare ancora più stretto, con il gruppo di Mark Zuckerberg intenzionato a un investimento multimiliardario nella multinazionale italofrancese, nota soprattutto per i suoi brand di lenti e occhiali.

EssilorLuxottica e Meta: trattativa in corso?

A riportarlo sono fonti come Financial Times e Wall Street Journal, citando fonti per ovvie ragioni rimaste anonime, ma ritenute autorevoli e a conoscenza dell’iniziativa. La volontà, da parte del colosso statunitense, sarebbe quella di acquisire il 5% della società, equivalente a circa 4,5 miliardi di euro considerando la capitalizzazione di mercato più recente. Nessuna conferma ufficiale, al momento. Non è nemmeno da escludere la possibilità che la trattativa possa risolversi in un nulla di fatto.

Per quale motivo Meta sarebbe disposta a mettere mano al portafogli e a staccare un assegno piuttosto pesante per allungare le mani su una quota di EssilorLuxottica? La ragione è da ricercare in quella visione che Mark Zuckerberg professa ormai da lungo tempo, da ben prima che scegliesse di ribattezzare la sua creatura (Facebook) con un nome legato a doppio filo al concetto di metaverso.

Il numero uno ritiene che un’espansione nella direzione dei dispositivi hardware come gli smart glass Ray-Ban rappresenti la strada da seguire. E le vendite dei modelli già commercializzati sembrano dargli ragione, avendo superato le aspettative, spinte proprio dall’autorevolezza del brand, ritenuto dagli utenti-clienti un sinonimo per la qualità e per l’affidabilità, delle lenti in primis.

È dunque lecito attendersi il lancio di nuovi modelli, frutto proprio di una collaborazione sempre più stretta tra le parti. Il prossimo, stando a quanto trapelato, dovrebbe arrivare sul mercato entro fine 2025 portando con sé diversi miglioramenti sia a livello di design sia sul fronte delle funzionalità integrate.