Meta: feed custom per Threads e Views per Facebook

Meta ha annunciato due novità per i suoi social network. La prima, in test, consente agli utenti di creare feed personalizzati per argomenti specifici su Threads. La seconda, già disponibile, riguarda invece i creatori di contenuti su Facebook. La metrica principale per valutare la performance è ora Views (come su Instagram).

Feed custom su Threads

Il feed predefinito di Threads è For You, in cui sono visualizzati i post in maniera casuale scelti dall’algoritmo. Meta consente ora ad un numero limitato di utenti in tutto il mondo di creare un feed personalizzato per specifici argomenti o profili, ad esempio notizie sulle tecnologie o una squadra di calco.

I feed custom sono mostrati in schede su app mobile (accanto a For You e Following), mentre su desktop sono visualizzati come colonne separate. I contenuti nel feed sono in ordine cronologico inverso, quindi dal più nuovo al più vecchio. Non è possibile però impostare il feed come predefinito al posto di For You.

L’utente deve prima cercare l’argomento. Per creare un nuovo feed è quindi necessario cliccare sui tre puntini in alto a destra e scegliere l’opzione dedicata. In maniera analoga si possono aggiungere profili al feed, cliccando sui tre puntini sopra l’immagine del profilo. È possibile creare fino a 128 feed personalizzati.

La funzionalità è disponibile su Bluesky da oltre un anno, ma la procedura è più complicata. Si può tuttavia sfruttare un tool di terze parti, come SkyFeed. Threads ha oltre 275 milioni di utenti, mentre su Bluesky ci sono circa 17,6 milioni di persone.

Views su Facebook

Meta ha annunciato una novità per Facebook che interessa i creatori. Views è ora la metrica principale per misurare la performance dei contenuti. Views è il nuovo nome di Plays per video e reel. Il calcolo non cambia perché si considera ancora il numero di riproduzioni.

Per post, immagini e storie, Views sostituisce Impressions. In questo caso si considera il numero di volte in cui il contenuto appare sullo schermo, incluse le visualizzazioni ripetute. Ciò significa che il conteggio delle Views potrebbe essere più alto delle Impressions.