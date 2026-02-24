Meta firma accordo con AMD: 6 GW di GPU per server AI

Meta ha annunciato la sottoscrizione di un accordo pluriennale con AMD per la fornitura di GPU Instinct che verranno installate nei data center AI. AMD ha garantito inoltre a Meta il diritto di acquistare (warrant) fino a 160 milioni di dollari in azioni. Per l’azienda di Santa Clara si tratta di un ottimo risultato, considerata le leadership nel settore di NVIDIA.

6 GW di GPU AMD Instinct

L’accordo prevede la fornitura delle nuove GPU AMD Instinct MI450, realizzate con tecnologia di processo a 2 nanometri, che dovrebbero avere prestazioni superiori ai chip Blackwell di NVIDIA e sfidare le prossime GPU Rubin del diretto concorrente. Meta scrive che serve una grande capacità di calcolo per sviluppare la prossima generazione di modelli AI, quindi la partnership con AMD permetterà di raggiungere gli obiettivi.

L’accordo estende quello esistente (Meta ha acquistato GPU Instinct MI300 e MI350) e riguarderà anche il software in modo da garantire la massima ottimizzazione e personalizzazione. Non è noto il numero di GPU, ma la potenza complessiva sarà di 6 GW, equivalente a circa 6 centrali nucleari. Meta acquisterà inoltre le CPU EPYC di sesta generazione (Venice e Verano).

Non è stato comunicato il valore dell’accordo. Secondo il Wall Street Journal è superiore a 100 miliardi di dollari e avrà una durata di cinque anni. Le prime consegne di GPU Instinct MI450 per un totale di 1 GW è prevista nella seconda metà del 2026.

AMD ha garantito a Meta il diritto di acquistare fino a 160 milioni di azioni corrispondenti al 10% circa dell’azienda. La prima tranche matura con l’acquisto iniziale di 1 GW, mentre le tranche successive maturano man mano che gli acquisti di Meta raggiungono i 6 GW. Il warrant è inoltre subordinato al raggiungimento di determinate soglie di prezzo delle azioni di AMD e al raggiungimento di importanti traguardi tecnici e commerciali da parte di Meta.

AMD ha sottoscritto un accordo identico con OpenAI all’inizio di ottobre 2025. Il fornitore principale di Meta rimane ovviamente NVIDIA, ma è meglio diversificare le fonti di approvvigionamento per prevenire eventuali problemi.