OpenAI firma accordo anche con AMD per le GPU AI

Dopo aver sottoscritto un accordo da 100 miliardi di dollari con NVIDIA, OpenAI ha annunciato l’avvio di una partnership anche con AMD. L’azienda guidata da Lisa Su fornirà le GPU Instinct da installare nei data center usati per addestramento o inferenza dei modelli AI. La startup guidata da Sam Altman riceverà inoltre un warrant per un massimo di 160 milioni di azioni di AMD.

Accordo da 6 gigawatt

A differenza di NVIDIA, AMD non ha svelato la cifra dell’accordo, ma si tratta di decine di miliardi di dollari. L’azienda di Santa Clara fornirà a OpenAI migliaia di GPU della serie Instinct per un totale di 6 gigawatt di capacità. Inizialmente verranno utilizzati i modelli Instinct MI450 che permetteranno di ottenere 1 gigawatt nel secondo semestre 2026.

Durante i 5 anni dell’accordo, AMD consegnerà le future GPU Instinct che verranno sfruttate per addestramento o inferenza dei modelli AI di OpenAI. La collaborazione tra le due aziende era iniziata con la serie MI300X e proseguita con la serie MI350X. OpenAI scrive che AMD diventerà il “core strategic compute partner”.

OpenAI riceverà inoltre un warrant per un massimo di 160 milioni di azioni ordinarie AMD (pari ad una quota di circa il 10% dell’azienda), strutturato in modo da maturare al raggiungimento di specifici traguardi. La prima tranche matura con l’implementazione iniziale di 1 gigawatt, mentre le tranche aggiuntive maturano man mano che gli acquisti raggiungono i 6 gigawatt.

La maturazione è ulteriormente vincolata al raggiungimento di determinati obiettivi di prezzo delle azioni di AMD e al raggiungimento da parte di OpenAI dei traguardi tecnici e commerciali necessari per consentire l’implementazione delle tecnologie di AMD su larga scala. In seguito alla notizia dell’accordo, il valore delle azioni di AMD è aumentato del 35%.