Meta porta Horizon Worlds su mobile e aggiunge le gambe

Meta ha annunciato che Horizon Worlds è disponibile anche su mobile e web. L’accesso ai mondi virtuali è tuttavia limitato a pochi utenti. L’azienda di Menlo Park vuole ricevere i feedback per apportare eventuali miglioramenti prima del rollout globale. L’obiettivo è ovviamente offrire un’esperienza “non VR” ad un numero maggiore di persone, visto che il metaverso non è molto frequentato. Meta ha inoltre aggiunto le gambe agli avatar.

Accesso senza VR e gambe per gli avatar

Horizon Worlds era finora accessibile solo indossando i visori per la realtà aumentata di Meta. La maggioranza dei mondi virtuali, creati dall’azienda californiana o dagli stessi utenti, non è quindi ottimizzata per web e mobile. Infatti, inizialmente è possibile accedere solo a Super Ramble tramite web e app Meta Quest per Android (su iOS arriverà nelle prossime settimane).

Per usare Horizon Worlds su desktop serve Google Chrome, Microsoft Edge o Safari (Mozilla Firefox non è supportato), mentre su mobile sono consigliati Google Chrome per Android e Safari per iOS. Altri mondi virtuali saranno disponibili in futuro, ma alcuni richiederanno l’uso obbligatorio del visore.

Ovviamente anche su web e mobile ci sono le stesse funzionalità di sicurezza presenti sui visori, come le protezioni per i minorenni (l’accesso in Italia è consentito agli utenti con più di 13 anni).

La seconda novità riguarda gli avatar. La versione digitale degli utenti in Horizon Worlds ha ricevuto le gambe, come in Horizon Home. Gli arti inferiori sono tuttavia visibili in terza persona (quando si guardano gli altri avatar) o quando l’utente si guarda davanti allo specchio. Se l’utente abbassa lo sguardo non vedrà le sue gambe.