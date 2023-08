Meta aggiunge le gambe agli avatar in Horizon Home

Mark Zuckerberg aveva promesso l’arrivo delle gambe per gli avatar nei mondi virtuali durante la conferenza Connect 2022. Dopo quasi un anno, la novità è finalmente disponibile nell’aggiornamento v57 distribuito nel Public Test Channel (PTC). Ci sono però alcune limitazioni.

Durante la conferenza Connect 2022, Zuckerberg aveva mostrato il suo avatar con le gambe, ma successivamente ha svelato che era stato creato con la tecnica del motion capture. Come è noto, gli avatar visualizzati nei mondi virtuali creati da Meta sono a mezzo busto. Molti giochi e app per la realtà virtuale supportano le gambe, ma nessun visore sul mercato supporta il tracciamento.

The new Leg IK for Meta is a good start. They kept their opinion that you should only see them as a third person view

The lack of crouching is probably the most glaring issue of it so far. But progress 🤷 pic.twitter.com/0s5jmIvuvW

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) August 29, 2023