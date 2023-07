Meta lancia gli avatar cartoon per le videochiamate

Meta in questi giorni sta facendo fuoco e fiamme online con un annuncio dopo l’altro. In seguito al lancio di Threads su Android e iOS, la società di Mark Zuckerberg ha deciso di rilasciare su Instagram e Messenger una delle funzionalità che negli anni passati ha più fatto storcere il naso al pubblico, ma ormai divenuta un dettaglio fondamentale dell’universo Meta – o si potrebbe anche dire del “meta-verso”. Si tratta degli avatar cartoon per le videochiamate, apparsi per la prima volta in VR su piattaforma Quest e ora disponibili anche per le videochiamate sulle piattaforme social del colosso di Menlo Park.

Meta accoglie gli avatar cartoon

Questi avatar potranno essere utilizzati da oggi come terza opzione per le videochiamate oltre alla soluzione “solo audio” e alla classica chiamata con webcam. Anziché mostrare il nostro viso potremo optare per un avatar che ci rappresenta, il che è particolarmente utile e simpatico specialmente se si è struccati o in una condizione “impresentabile”, o semplicemente si preferisce evitare di mostrare l’ambiente circostante.

L’avatar cartoon può essere utilizzato in qualsiasi momento selezionando l’opzione apposita durante la chiamata, mostrando viso e mezzo busto del nostro alter-ego cartoon. Una soluzione elementare ma essenziale per milioni di persone.

In più, Meta ha rilasciato gli sticker degli avatar personali: nei commenti di Facebook e nei messaggi di Messenger e Instagram sarà possibile usarli per mostrare affetto, una risata, o altre emozioni tramite la nostra versione cartoon digitale. Ci saranno soluzioni statiche combinabili anche con gli avatar dei nostri amici, oppure adesivi animati per dare più vita alla conversazione.

Tutto ciò è disponibile da oggi, 12 luglio 2023, a livello globale.