Netsons ti regala il primo anno: metti online il tuo sito web

Molte persone ambiscono ad avere una propria presenza online. Ogni giorno vengono lanciati nel Web blog, portali, e-commerce e siti aziendali. Se anche tu hai in progetto il tuo sito web, come provider hosting ti consigliamo Netsons, che ti regala il primo anno di abbonamento. È un servizio di hosting affidabile e conveniente, puoi stare tranquillo. Ti aiuterà a costruire il tuo sito web senza difficoltà.

La realizzazione parte dal dominio gratuito. Devi scegliere il nome che rappresenta al meglio tè stesso o la tua attività e approfittare dell’offerta. Trascorso il periodo gratuito, il costo mensile dell’abbonamento è accessibile e parte da soli 2,42 euro + IVA, con tante funzionalità essenziali per il successo del tuo sito.

Netsons ti regala il primo anno per mettere online il tuo sito web in modo facile

Netsons facilità tantissimo l’installazione di WordPress grazie alla funzione “installazione con un clic”. Non serve essere tecnici: in pochi passi, il tuo sito sarà pronto e sicuro. Utilizzando sistemi avanzati, il tuo spazio web viene protetto da malware e attacchi hacker, mentre il nostro supporto clienti è disponibile 24/7 per assisterti in ogni momento.

Altro aspetto interessante del servizio sono i server veloci, che assicurano che il tuo sito sia sempre raggiungibile e ottimizzato. Ci sono poi i backup automatici giornalieri, con i tuoi dati che vengono custoditi in sicurezza. E se il tuo progetto cresce? Nessun problema: il servizio di hosting è scalabile, pronto a crescere insieme a te.

Netsons non solo regala il primo anno di hosting, ma ti accompagna nel percorso di crescita del tuo progetto online con strumenti intuitivi e un servizio clienti eccellente. È il momento di trasformare le tue idee in realtà con Netsons.