Netsons: servizio hosting gratuito per un anno

Se stai pensando di lanciare il tuo sito web ma i costi del web hosting ti spaventano, una soluzione esiste: optare per un servizio hosting gratuito per un anno. Non è utopia con Netsons. Questo noto provider nel panorama nazionale ed europeo, ti offre questa possibilità con la sua proposta rivoluzionaria. La piattaforma ha lanciato questa iniziativa che rende l’hosting accessibile a tutti.

Alla fine del periodo gratuito, il provider mette a disposizione un piano hosting a soli 2,42 euro al mese, che include tutto il necessario per far volare il tuo sito nei motori di ricerca.

Oltre all’offerta gratuita, cosa rende Netsons la scelta migliore per te? In primo luogo, anche il piano base garantisce velocità, potenza e sicurezza, elementi essenziali per qualsiasi piattaforma. Puoi scegliere di costruire il tipo di sito che preferisci, sia esso personale, aziendale, un blog, un e-commerce o un portale per una web agency. La flessibilità è massima e la qualità del servizio rimane sempre elevata.

Netsons: un servizio hosting gratuito ricco di funzionalità

Il piano Web Hosting di Netsons non è solo economico, ma anche incredibilmente ricco di funzionalità. Con un investimento di soli 2,42 euro al mese, avrai a disposizione fino a 10 GB di spazio web, un sito web, cinque caselle email, un dominio gratuito, certificato SSL incluso senza costi aggiuntivi, backup giornalieri e l’installazione automatica di CMS con un clic. Questo piano include anche il database MariaDB/MySQL.

L’affidabilità è anche altrove. Tutti i piani comprendono cPanel, uno dei pannelli di hosting più semplici e intuitivi presenti sul mercato. Inoltre, sono inclusi protocollo HTTPS/2, Let’s Encrypt, funzionalità di sicurezza avanzate, PHP ultraveloce e database su dischi SSD, nonché la protezione Netsons Web Shield.

Scegliere Netsons significa optare per un servizio che non ti costringe a compromessi sulla qualità per risparmiare. Il servizio hosting gratuito per un anno ti apre le porte a uno dei migliori provider hosting web del settore.