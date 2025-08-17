 Sito professionale in pochi clic grazie all’AI di IONOS gratis per 12 mesi
Informatica Cloud & Hosting
Lanciare un progetto online oggi è più semplice che mai. Con l’Intelligenza Artificiale di IONOS MyWebsite Now Starter la creazione di un sito web diventa immediata: l’AI scrive testi su misura, genera immagini pertinenti e costruisce layout professionali in pochi clic. Tutto questo è disponibile gratis per 12 mesi, con dominio incluso.

L’AI non è più un accessorio, ma lo strumento centrale che trasforma un’idea in realtà digitale. Grazie a IONOS, non servono competenze tecniche, lunghi tutorial o investimenti iniziali: basta attivare il servizio e lasciare che l’intelligenza artificiale faccia il lavoro più complesso.

Funzioni AI che accelerano il tuo progetto

  • Testi generati automaticamente: contenuti chiari e ottimizzati, creati a partire dalle informazioni base sulla tua attività.

  • Immagini professionali: l’AI seleziona e propone grafiche adatte al tuo settore, pronte da usare.

  • Design intelligente: layout già pronti, con colori e font studiati per la massima resa visiva.

  • Supporto continuo: suggerimenti e ottimizzazioni automatiche per migliorare comunicazione ed esperienza utente.

Con queste funzionalità puoi concentrarti solo sull’idea e sui tuoi obiettivi, mentre la tecnologia costruisce per te una presenza digitale completa. Che si tratti di un blog personale, di un portfolio creativo o di un negozio online, l’AI di IONOS adatta i contenuti alle tue necessità, permettendoti di essere online in tempi rapidissimi. E se l’obiettivo è vendere, c’è un’offerta dedicata: il piano e-commerce a solo 1 euro al mese per i primi 6 mesi, con gestione ordini, pagamenti e descrizioni prodotto ottimizzate automaticamente dall’AI. Attiva oggi il piano gratuito, lascia che l’AI crei testi, immagini e layout per te, e inizia a costruire la tua presenza online in modo semplice, rapido e professionale.

17 ago 2025
