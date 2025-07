Meta: multa in Germania, indagine in Francia

Nelle ultime ore sono arrivano due brutte notizie per Meta. Un tribunale della Germania ha inflitto una multa di 5.000 euro/utente per la violazione del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) con la tecnologia di tracciamento utilizzata in siti di terze parti. L’autorità antitrust della Francia ha invece avviato un’indagine per abuso di posizione dominante nel mercato dell’advertising online.

Violazione della privacy in Germania

La sanzione di 5.000 euro per utente è stata inflitta dal tribunale regionale di Lipsia per la violazione della privacy. Meta offre agli sviluppatori specifiche tecnologie di tracciamento utilizzate in siti web e app (pixel e script). Alcuni dati personali vengono raccolti e inviati all’azienda di Menlo Park, anche se l’utente non effettua l’accesso con l’account Facebook o Instagram, senza chiedere un consenso esplicito.

Questi dati vengono successivamente utilizzati per la visualizzazione di pubblicità personalizzata, consentendo all’azienda californiana di ottenere miliardi di profitti. La richiesta di risarcimento danni del tribunale è basata su una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e sull’art. 82 del GDPR. L’importo è stato determinato considerando che i ricavi pubblicitari di Meta rappresentano il 97% dell’intero fatturato.

Pratiche anticoncorrenziali in Francia

La Autorité de la concurrence in Francia ha invece avviato un’indagine antitrust per abuso di posizione dominante nel mercato dell’advertising online. All’azienda di Menlo Park sono state contestate pratiche anticoncorrenziali in relazione al servizio di “ad verification”.

Adloox aveva presentato una denuncia nel 2022 perché Meta non permette l’accesso ai dati pubblicitari da parte dei concorrenti. L’autorità francese aveva già imposto misure temporanee in attesa della decisione finale sul caso. L’azienda californiana può ovviamente esercitare il diritto alla difesa. L’udienza è prevista nel mese di dicembre.