Meta lancia gli occhiali smart per lo sport con Oakley

Meta cambia completamente strategia sugli occhiali smart. Dopo il successo con Ray-Ban, l’azienda di Zuckerberg si allea con Oakley per creare occhiali pensati per chi fa sport. Il debutto è previsto per giovedì 20 giugno e questa volta l’obiettivo è chiaro: dimenticarsi di avere degli occhiali smart addosso.

I Ray-Ban Meta hanno dimostrato che c’è mercato per gli occhiali smart ben fatti, ma non troppo complicati. Con Oakley, Meta è pronta a conquistare un pubblico completamente diverso: quello degli sportivi, che vogliono una tecnologia discreta, leggera e funzionale.

Meta e Oakley lanciano occhiali AR per gli sportivi

I primi occhiali smart Ray-Ban Meta puntavano sullo stile e sull’uso quotidiano. Il nuovo modello invece è progettato per chi fa sport, corre, va in bici o ama stare all’aria aperta. I nuovi occhiali smart Oakley Meta si basano sul modello Sphaera, già apprezzato per leggerezza e stabilità durante l’attività fisica. Meta ha mantenuto le funzioni principali dei Ray-Ban: comando vocale con Meta AI, foto, video e assistente intelligente. Ma tutto è stato ripensato per chi si muove.

La fotocamera è stata spostata al centro per catturare meglio i movimenti, mentre le aste sono state rinforzate per evitare che scivolino durante l’attività. L’idea è poter registrare o fare domande all’assistente senza dover tirare fuori il telefono.

Meta ha scelto la strada opposta rispetto a Google e ai suoi Android XR. Niente schermi integrati, niente interfacce complesse, niente funzioni che impressionano ma che poi nessuno usa davvero. Solo praticità. Il prezzo dovrebbe rimanere intorno ai 299 dollari, come i Ray-Ban Meta. Meta punta a creare il prodotto di massa perfetto, qualcosa che fa poche cose ma le fa bene, senza pretese tecnologiche eccessive.

Il mercato degli sportivi

Oakley è il partner ideale per questo progetto. Il brand è sinonimo di occhiali sportivi da decenni, con una reputazione consolidata tra ciclisti, runner e appassionati di outdoor. La collaborazione permette a Meta di entrare in un segmento completamente diverso rispetto al lifestyle urbano dei Ray-Ban.

Gli sportivi hanno esigenze specifiche. Vogliono prodotti che resistano al sudore, che non si muovano durante l’attività e che funzionino anche quando le mani sono occupate. Tutte caratteristiche che sembrano al centro del progetto Oakley Meta.