 Meta oscura Fabrizio Corona: social chiusi per copyright
Meta oscura Fabrizio Corona: chiusi i profili social

Meta ha oscurato i profili Facebook e Instagram di Fabrizio Corona per violazione del copyright, rimossi i video di Falsissimo su YouTube.
FABRIZIO CORONA su YouTube

Questo contenuto non è al momento disponibile. È il messaggio che compare collegandosi al profilo ufficiale di Fabrizio Corona su Facebook. Lo stesso su Instagram. Così ha deciso Meta, come confermato da legale del fotografo a RaiNews: Sono stati oscurati, li hanno chiusi, sospesi, sia Instagram che Falsissimo. Via anche tutti i video da YouTube, sono rimasti solo quelli accessibili in abbonamento.

Fabrizio Corona via dai social di Meta

Appare curiosa la motivazione che il gruppo avrebbe fornito per oscurare gli account social, si tratterebbe di violazione del copyright e non diffamazione o altro, come invece avrebbe fatto pensare il recente intervento di AGCOM. Queste le parole dell’avvocato: Ho sentito Fabrizio e mi ha detto di aver ricevuto notifiche da Meta della sospensione degli account per violazione del copyright.

Sempre con riferimento alla ricostruzione di RaiNews, Meta avrebbe agito in conseguenza a un’azione dell’ufficio legale di Mediaset, come forma di autotutela. Nelle ultime puntate, il format Falsissimo si era infatti concentrato sul gruppo di Cologno Monzese e su alcuni dei suoi volti più noti, includendo estratti delle sue trasmissioni.

… in aggiornamento

Fonte: Rai News

Pubblicato il 3 feb 2026

Cristiano Ghidotti
3 feb 2026
