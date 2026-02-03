Meta oscura Fabrizio Corona: chiusi i profili social

Questo contenuto non è al momento disponibile. È il messaggio che compare collegandosi al profilo ufficiale di Fabrizio Corona su Facebook. Lo stesso su Instagram. Così ha deciso Meta, come confermato da legale del fotografo a RaiNews:
Sono stati oscurati, li hanno chiusi, sospesi, sia Instagram che Falsissimo. Via anche tutti i video da YouTube, sono rimasti solo quelli accessibili in abbonamento.
Fabrizio Corona via dai social di Meta
Appare curiosa la motivazione che il gruppo avrebbe fornito per oscurare gli account social, si tratterebbe di violazione del copyright e non diffamazione o altro, come invece avrebbe fatto pensare il recente intervento di AGCOM. Queste le parole dell’avvocato:
Ho sentito Fabrizio e mi ha detto di aver ricevuto notifiche da Meta della sospensione degli account per violazione del copyright.
Sempre con riferimento alla ricostruzione di RaiNews, Meta avrebbe agito in conseguenza a un’azione dell’ufficio legale di Mediaset, come forma di autotutela. Nelle ultime puntate, il format Falsissimo si era infatti concentrato sul gruppo di Cologno Monzese e su alcuni dei suoi volti più noti, includendo estratti delle sue trasmissioni.
… in aggiornamento