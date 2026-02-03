Meta oscura Fabrizio Corona: chiusi i profili social

Questo contenuto non è al momento disponibile . È il messaggio che compare collegandosi al profilo ufficiale di Fabrizio Corona su Facebook. Lo stesso su Instagram. Così ha deciso Meta, come confermato da legale del fotografo a RaiNews: Sono stati oscurati, li hanno chiusi, sospesi, sia Instagram che Falsissimo . Via anche tutti i video da YouTube, sono rimasti solo quelli accessibili in abbonamento.

Appare curiosa la motivazione che il gruppo avrebbe fornito per oscurare gli account social, si tratterebbe di violazione del copyright e non diffamazione o altro, come invece avrebbe fatto pensare il recente intervento di AGCOM. Queste le parole dell’avvocato: Ho sentito Fabrizio e mi ha detto di aver ricevuto notifiche da Meta della sospensione degli account per violazione del copyright .

Sempre con riferimento alla ricostruzione di RaiNews, Meta avrebbe agito in conseguenza a un’azione dell’ufficio legale di Mediaset, come forma di autotutela. Nelle ultime puntate, il format Falsissimo si era infatti concentrato sul gruppo di Cologno Monzese e su alcuni dei suoi volti più noti, includendo estratti delle sue trasmissioni.

… in aggiornamento