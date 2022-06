Meta sarà un pozzo di soldi grazie al Metaverso secondo Zuckerberg

Durante un’intervista a Mad Money della CNBC, Mark Zuckerberg ha rivelato una sua visione. In sostanza, Meta Platforms diventerà un pozzo di soldi. Questo perché miliardi di utenti inizieranno a utilizzare il Metaverso che sta diventando un luogo, ovviamente virtuale, sempre più famoso e gettonato.

Un Metaverso da record viste anche le recenti quotazioni dei token dedicati proprio a questo mondo virtuale. Perciò Zuckerberg pensa fortemente che Meta potrà crescere e far crescere anche le entrate della società ex Facebook. Durante l’intervista ha infatti auspicato:

Speriamo, in pratica, di raggiungere circa un miliardo di persone nel Metaverso facendo centinaia di dollari di commercio ciascuno. Tuttavia, penso che ci vorrà ancora del tempo prima che si raggiunga la scala delle diverse centinaia di milioni o addirittura miliardi di persone nel Metaverso, ma solo perché le cose richiedono del tempo per arrivarci.

Quindi quella è la stella polare. Penso che ci arriveremo. Ma, sai, gli altri servizi che gestiamo sono già oggi su scala un po’ più ampia.

Meta Platforms e le ambizioni di Zuckerberg

Le ambizioni di Mark Zuckerberg non sempre sono state recepite in modo positivo dal mercato del momento. Alcuni fallimenti, tra cui il suo recente token, hanno generato qualche diffidenza da chi mastica la criptosfera e il Metaverso. Nondimeno, anche questa volta sembra essere sicuro per il futuro di Meta Platforms in questo settore:

Il nostro playbook – ha spiegato Zuckerberg – nel tempo è stato quello di creare servizi e cercare di servire quante più persone possibile. Sai, portare i nostri servizi a un miliardo, due miliardi, tre miliardi di persone, e poi sostanzialmente ridimensioniamo la monetizzazione.

L’idea che il digitale diventi sempre più realistico ha generato fiducia in Mark Zuckerberg per il Metaverso. Chissà quali sono attualmente i risultati del nuovo Meta Store, il negozio fisico che vuole unire il mondo reale e fisico con il Metaverso.

*Il 68% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.