METÀ PREZZO per gli auricolari true wireless OPPO

Piccole dimensioni, bassi potenti: è questo lo slogan scelto da OPPO per pubblicizzare Enco Buds2, i suoi auricolari true wireless protagonisti oggi su Amazon di una nuova offerta a -50%. Grazie alla promozione in corso è possibile acquistarli esattamente a metà prezzo rispetto al listino ufficiale.

-50% per gli auricolari OPPO Enco Buds2

Dal design in-ear, integrano un driver da 10 mm in titanio per un’esperienza di ascolto senza compromessi. La connettività è gestita dal Bluetooth 5.2, con bassi consumi e la compatibilità garantita per Android e iOS. Un altro punto di forza è rappresentato dall’autonomia fino a 28 ore, grazie alla custodia di ricarica. Completano la scheda delle specifiche tecniche il supporto all’audio binaurale, la cancellazione intelligente del rumore nelle chiamate, i controlli touch laterali e la certificazione IPX4 per la resistenza all’acqua. Vuoi saperne di più? Consulta la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 24,99 euro, gli auricolari true wireless OPPO Enco Buds2 sono un affare da cogliere al volo. Non c’è bisogno di attivare codici o coupon: lo sconto del 50% è applicato in automatico. A conferma della loro qualità ci sono migliaia di recensioni positive con un voto medio pari a 4,4/5 stelle.

Scegliendo di effettuare subito l’ordine, la spedizione sarà immediata con la consegna gratuita a domicilio in in giorno per gli abbonati Prime. A proporre l’offerta è direttamente Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.