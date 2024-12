METÀ PREZZO per il nuovo Dragon Age: (discusso e) imperdibile

Dragon Age: The Veilguard è senza dubbio il titolo videoludico più discusso tra quelli usciti nell’ultimo periodo e oggi lo trovi in sconto del 50% su Amazon nella versione PS5 così come in quella per Xbox Series X/S. Lanciato a fine ottobre, si è trovato al centro di un’accesa diatriba tra chi ha apprezzato la nuova direzione artistica e il suo gameplay votato all’azione e chi invece rimpiange i capitoli precedenti della serie.

L’offerta di Amazon per Dragon Age: The Veilguard

Come impone la tradizione, per ogni gioco di ruolo che si possa ritenere degno di tale definizione, permette di creare il proprio personaggio scegliendo tra razze e classi diverse, personalizzandone l’aspetto ed evolvendolo nel corso dell’avventura migliorandone le abilità. Ci sono anche diverse fazioni, che si muovono e agiscono all’interno di un mondo in rovina. Non anticipiamo dettagli a proposito della storia per non correre il rischio di inciampare in spoiler, ti diciamo solo che dovrai unirti all’Egida del Velo e sfidare gli dei. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del gioco.

Invece di pagarlo 79,99 euro come da listino ufficiale, grazie all’offerta in corso puoi acquistare il nuovo Dragon Age: The Veilguard al prezzo di soli 39,99 euro, con uno sconto del 50%. Scegli tra le versioni PS5 e Xbox Series X/S quella adatta alla tua console. In entrambi i casi si tratta della copia fisica.

Ordinalo subito per riceverlo direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita, per iniziare subito a divertirti e trascorrere il fine settimana in compagnia del titolo RPG più discusso del momento. È venduto e spedito direttamente da Amazon, senza intermediari.