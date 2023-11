METÀ PREZZO per gli ottimi Auricolari Bluetooth OPPO Enco Buds2: solo 24€!

Gli OPPO Enco Buds2 rappresentano una scelta eccellente per chi cerca auricolari true wireless versatili e convenienti. Attualmente in offerta su Amazon a soli 24,99€ invece di 49,99€, questi auricolari offrono un’esperienza audio di alta qualità a un prezzo molto conveniente.

OPPO Enco Buds2: tutte le caratteristiche

Con un design leggero e confortevole, gli OPPO Enco Buds2 sono ideali per sessioni di ascolto prolungate. Realizzati con materiale ABS leggero e robusto, con punte in silicone per un comfort ottimale, questi auricolari garantiscono una vestibilità eccellente.

La connettività Bluetooth 5.2 assicura una connessione stabile e affidabile. La tecnologia Bluetooth 5.2 offre anche una bassa latenza, rendendoli perfetti per l’ascolto della musica o l’utilizzo durante i videogiochi.

Un vantaggio significativo è la cancellazione del rumore in chiamata, che riduce i rumori ambientali durante le chiamate. Questa funzionalità si attiva automaticamente durante le chiamate e può essere disattivata manualmente, offrendo un’esperienza di chiamata più chiara e nitida.

Gli auricolari sono dotati di comandi touch, consentendo il controllo intuitivo dell’audio e delle chiamate senza dover toccare il telefono. Le opzioni di controllo includono la riproduzione/pausa, brano successivo/precedente, attivazione/disattivazione della cancellazione del rumore e risposta/rifiuto chiamata tramite tocco singolo, doppio, triplo o mantenuto premuto.

L’audio binaurale offerto dagli OPPO Enco Buds2 crea un’esperienza coinvolgente e realistica, grazie ai due driver da 10 mm che forniscono bassi potenti e alti nitidi.

Compatibili con dispositivi Android e iOS, questi auricolari includono anche un’app dedicata che permette personalizzazioni e controlli audio avanzati. Con un woofer da 11mm per un audio di qualità, la batteria offre una durata notevole con 40mAh per ciascun auricolare e 460mAh per la custodia di ricarica. La loro resistenza all’acqua IPX4 li rende adatti anche per un utilizzo attivo.

Compra gli auricolari OPPO Enco Buds2 in offerta su Amazon a soli 24,99€ invece di 49,99€!