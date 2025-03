METÀ PREZZO per il tracker BT di Samsung: è la Festa di Amazon

Samsung Galaxy SmartTag2 è in sconto del 50% su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera che si concluderà il 31 marzo. Si tratta del tracker Bluetooth che ti aiuterà a non perdere i tuoi oggetti, da agganciare la portachiavi, alla bicicletta o dove vorrai tu, anche da inserire nello zaino o in valigia durante i viaggi. Oggi lo puoi acquistare a metà prezzo rispetto al listino ufficiale.

Sconto 50% per Samsung Galaxy SmartTag2

I punti di forza del prodotto sono molti. In primo luogo, offre un’autonomia di 500 giorni e la possibilità di sostituire facilmente la batteria interna una volta esaurita (una comune CR2032 a bottone), evitando così di doverla buttare, come accade invece con molte alternative della concorrenza. Inoltre, vanta la certificazione IP67 per garantire resistenza all’acqua, la compatibilità con la tecnologia NFC per condividere il proprio contatto con chi lo trova e ka piena compatibilità con tutti i dispositivi Android. Vuoi saperne di più? Fai un salto sulla pagina sull’e-commerce.

Grazie allo sconto del 50%, in questo momento puoi acquistare Samsung Galaxy SmartTag2 al prezzo finale di soli 19,99 euro. Non devi attivare coupon o inserire codici, la spesa è tagliata a metà in automatico. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon e se hai un abbonamento Prime attivo c’è anche la consegna gratis assicurata già entro domani.

Fino al 31 marzo, l’e-commerce ti dà la possibilità di approfittare della Festa delle Offerte di Primavera, con migliaia di sconti in ogni categoria. Trova l’affare che fa per te nella sezione dedicata e lasciati ispirare dalla convenienza.