Meta Quest 2: il visore VR in sconto al suo MINIMO STORICO

La versione da 128 GB di Meta Quest 2, il visore all-in-one per la realtà virtuale, è in sconto su Amazon al suo prezzo minimo storico. È l’occasione perfetta per immergersi in mondi fantastici senza l’ingombro dei cavi di collegamento a PC o console, con il massimo del comfort. L’e-commerce ha dato il via alla sua Festa delle Offerte di Primavera, con promozioni che renderanno felici gli amanti dello shopping online, anche nella categoria gaming.

Realtà virtuale: super offerta sul visore Meta Quest 2

Sono inclusi i due controller Touch da impugnare per interagire in modo naturale e intuitivo con gli ambienti VR, altrettante batterie AA per la loro alimentazione, la custodia in silicone , il distanziatore per gli occhiali, il cavo di ricarica e l’alimentatore. Tra i punti di forza vale la pena segnalare il supporto all’audio posizionale 3D per un’esperienza sensoriale il più coinvolgente possibile. La libreria dei titoli compatibili, in continua espansione, include già oltre 500 tra giochi, attività social e multiplayer, fitness e intrattenimento. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto. L’immagine qui sotto mostra il contenuto della confezione.

In questo momento puoi approfittare dello sconto di 50 euro applicato in automatico e acquistare la versione da 128 GB del visore Meta Quest 2 al prezzo di 249 euro. Le quasi 12.000 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,6/5 stelle. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio prevista già entro domani.

