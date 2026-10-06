Meta Quest 3S in offerta su Amazon: giù il prezzo del visore VR

La realtà virtuale è protagonista nella Festa delle Offerte Prime su Amazon, grazie allo sconto interessante proposto su Meta Quest 3S. È il visore standalone che non dev’essere collegato a PC e console, perfetto per chi cerca un livello di immersione senza compromessi. Sono inclusi 3 mesi di prova per l’accesso a un catalogo con oltre 100 titoli e la versione completa di Batman: Arkham Shadow, per vestire i panni dell’Uomo Pipistrello.

Meta Quest 3S in offerta nella Festa di Prime

Il cuore pulsante è rappresentato dal processore Snapdragon XR2 Gen 2 di Qualcomm, affiancato da 8 GB di RAM per un gameplay reattivo e fluido. Nella confezione ci sono accessori come la copertura per il viso, lo spaziatore per gli occhiali, due controller Touch Plus (con batterie AA incluse), due cinturini da polso (già montati), l’adattatore CA e il cavo per l’alimentazione. C’è anche la possibilità di osservare il mondo reale senza toglierlo, grazie alla tecnologia pass-through a colori che impiega le due fotocamere RGB in dotazione. Scopri di più nella scheda dedicata.

Da listino costerebbe 359,99 euro, ma grazie allo sconto di oggi puoi allungare le mani sul visore Meta Quest 3D per giocare in realtà virtuale al prezzo di 305,99 euro. La disponibilità è immediata con la consegna a costo zero assicurata entro un paio di giorni. Il voto medio ottenuto da oltre 3.100 recensioni è molto alto: 4,6 stelle su 5, a testimonianza della qualità dell’esperienza e della solidità del comparto hardware.

È in corso la Festa delle Offerte Prime che sta portando su Amazon migliaia di promozioni. L’evento terminerà domani, mercoledì 7 ottobre. Per entrare nel vivo e partecipare basta l’abbonamento Prime, disponibile anche con la prova gratuita di 30 giorni.