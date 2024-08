Meta Quest HDMI Link: contenuti 2D in realtà virtuale

Meta ha annunciato la nuova app Quest HDMI Link che permette di collegare un dispositivo con uscita HDMI ai visori per la realtà virtuale o mista dell’azienda di Menlo Park. Gli utenti potranno quindi vedere i contenuti 2D all’interno dell’ambiente VR. È tuttavia necessario acquistare gli accessori mancanti.

Meta Quest HDMI Link: requisiti minimi

Il Meta Quest 3 è un visore standalone, quindi non deve essere collegato al computer. L’azienda californiana vuole però integrare il dispositivo in un “ecosistema più ampio” per sfruttarlo nel migliore dei modi, non solo per la visualizzazione dei contenuti dedicati.

Meta Quest HDMI Link è quindi la nuova app per Quest 2, 3 e Pro che consente di collegare PC, smartphone, console e altri dispositivi con uscita HDMI o USB Type-C al visore. È possibile ad esempio collegare una console per giocare se la TV non è disponibile oppure vedere un film in “privato”.

Rispetto alla connessione wireless con Air Link è necessario acquistare alcuni accessori, ma non c’è il problema della rete WiFi instabile. Occorre in particolare una scheda di cattura video con ingresso HDMI e uscita USB (consigliato USB 3.0) compatibile con USB Video Class (UVC) e USB Audio Class (UAC) che supporta la risoluzione 1080p.

Il dispositivo sorgente viene collegato all’input HDMI della scheda (direttamente o tramite adattatore da USB a HDMI e da Lightning a HDMI), mentre l’uscita USB della scheda viene collegata alla porta USB Type-C del visore. Meta sottolinea che non è supportata la protezione HDCP, quindi non è possibile vedere i contenuti dei servizi di streaming.