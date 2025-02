Meta punta sui robot umanoidi: in arrivo un grande investimento

Meta ha deciso: il futuro è dei robot umanoidi. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il colosso di Menlo Park sta per fare un “investimento importante” in questo campo, creando un nuovo team all’interno della divisione Reality Labs.

Meta scommette sui robot umanoidi: previsto un grande investimento

La nuova squadra di Meta non scherza. Al timone ci sarà Marc Whitten, ex CEO di Cruise, con un curriculum che passa per Amazon, Sonos e Microsoft, dove ha contribuito a fondare il team Xbox.

Ma creare robot umanoidi non è una passeggiata. Replicare il movimento del corpo umano richiede hardware e design sofisticati. E poi c’è il rischio del “Cognitive Anthropomorphism“, ovvero l’attribuzione di stati mentali ai robot che non possiedono. Un terreno scivoloso che potrebbe sollevare dilemmi etici e aspettative irrealistiche.

Meta si allea con Unitree e Figure AI

Per affrontare questa sfida, Meta è già in trattativa con due aziende: Unitree Robotics e Figure AI. Quest’ultima, in particolare, ha raccolto 500 milioni di dollari da Microsoft e OpenAI lo scorso anno. Un campo affollato, quello dei robot umanoidi, con concorrenti del calibro di Tesla (Optimus), Boston Dynamics (Atlas), Samsung. Persino Apple sarebbe interessata a produrre robot umanoidi, come riferito dal noto analista Ming-Chi Kuo.

Diciamolo: Meta non è esattamente un’esperta di hardware. A parte gli occhiali smart Ray-Ban e i visori VR, l’azienda non sembra avere molta esperienza in questo campo. Ma i dirigenti sono ottimisti: il vantaggio di Meta, dicono, sta nei dati e nella vasta esperienza con l’AI.

L’obiettivo di Meta non è solo costruire i propri robot umanoidi, ma diventare la piattaforma di riferimento per l’intera industria della robotica. Proprio come Google nel mondo del web, Meta vuole offrire software, sensori e AI per permettere ad altri produttori di costruire i loro robot. Un’impresa non da poco!