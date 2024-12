Meta sostituisce gratis i visori Quest bloccati da un aggiornamento

La scorsa settimana, un aggiornamento software difettoso ha mandato in tilt alcuni visori Meta Quest 2, Quest 3 e Quest 3S. Secondo le segnalazioni degli utenti che hanno invaso Reddit il 25 dicembre, alcuni nuovi possessori di Quest hanno riscontrato un errore critico dopo essere stati costretti a installare l’ultimo update. Da quel momento, non c’è stato modo di resettare i visori, mandando di fatto in tilt i dispositivi.

L’aggiornamento v72 per Meta Quest

Il problema sembra essere stato causato dall’applicazione dell’ultimo aggiornamento v72 di Quest, rilasciato all’inizio del mese. Le segnalazioni degli utenti indicano che il problema ha riguardato sia i nuovi visori, ma anche quelli vecchi che non venivano aggiornati da tempo.

Ecco cosa dice Meta in un post sul forum agli utenti che hanno riscontrato problemi con i visori: “Abbiamo riscontrato un problema di aggiornamento del software che ha causato la mancata risposta di alcuni visori Quest 2/3/3S e l’impossibilità di avviarli correttamente. Stiamo lavorando attivamente per risolvere il problema per tutti gli utenti, ma nella maggior parte dei casi è ora possibile utilizzare normalmente il dispositivo”.

Secondo le segnalazioni degli utenti, solo una minima parte dei nuovi visori ha reagito in questo modo, anche se, dopo che Meta ha bloccato e ritirato l’ultimo aggiornamento del firmware, i nuovi utenti sono ora probabilmente al sicuro se non hanno ancora configurato un nuovo Quest. E per coloro che hanno i visori ancora bloccati, Meta li sta sostituendo gratuitamente e offrendo un credito sull’Horizon Store.

Visori Quest bloccati: Meta li sostituisce gratis

Come spiega l’azienda in un thread ‘Next Steps’ per gli utenti Quest 3S: “Se il vostro dispositivo è affetto da questo problema, vi invieremo un dispositivo Quest sostitutivo senza alcun costo. Inoltre, come segno del nostro impegno a sostenervi, vi invieremo un credito Horizon Store”.

Inoltre, gli utenti riferiscono che Meta sta offrendo a coloro che hanno visori fuori garanzia, come i Quest 2, unità ricondizionate insieme a crediti del negozio.